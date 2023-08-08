«От такой жары асфальт плавится»: Синоптики объяснили, когда в ДНР спадет аномальное пекло

На Набережной в Донецке днем тоже невыносимая жара Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Уже несколько дней в Донецке и ДНР держится аномальная жара – столбик термометра переваливает за плюс 30 градусов. Днем под прямыми солнечными лучами все плюс 36 градусов.

ОРГТЕХНИКА СХОДИТ С УМА

- У нас в офисе от жары оргтехника сходит с ума, - делятся дончанки друг с другом, наблюдая как от такой погоды асфальт плавится.

В связи с такой жарой в МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В аномальную жару запрещено разводить открытый огонь в лесополосах и степях. Также нельзя там оставлять бутылки и осколки стекла, которые могут сработать как линза.

ОГРАНИЧЬТЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Во время зноя спасатели рекомендуют по возможности ограничить время нахождения на улице. Если это невозможно, избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени. Для защиты от жары советуют носить светлый головной убор или ходить с зонтиком.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара продержится еще несколько дней. При этом уже в пятницу, 11 августа, ожидается спасительный дождь, облачная погода. На выходных столбик термометра будет в районе плюс 28 градусов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легковые автомобили проходят без задержек: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 8 августа 2023 года

Рассказываем последние новости о ситуации на дорогах в ДНР в сторону Крыма по состоянию на 8 августа (подробнее)