«От такой жары асфальт плавится»: Синоптики объяснили, когда в ДНР спадет аномальное пекло

На Набережной в Донецке днем тоже невыносимая жара
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Уже несколько дней в Донецке и ДНР держится аномальная жара – столбик термометра переваливает за плюс 30 градусов. Днем под прямыми солнечными лучами все плюс 36 градусов.
- У нас в офисе от жары оргтехника сходит с ума, - делятся дончанки друг с другом, наблюдая как от такой погоды асфальт плавится.
В связи с такой жарой в МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В аномальную жару запрещено разводить открытый огонь в лесополосах и степях. Также нельзя там оставлять бутылки и осколки стекла, которые могут сработать как линза.
Во время зноя спасатели рекомендуют по возможности ограничить время нахождения на улице. Если это невозможно, избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени. Для защиты от жары советуют носить светлый головной убор или ходить с зонтиком.
По прогнозу синоптиков, аномальная жара продержится еще несколько дней. При этом уже в пятницу, 11 августа, ожидается спасительный дождь, облачная погода. На выходных столбик термометра будет в районе плюс 28 градусов.
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