Денис Пушилин заявил о двух погибших при обстреле ВСУ за день в ДНР

В результате обстрелов ВСУ за день в ДНР погибли два человека в Донецке и Горловке Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки убили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения получили девять человек. Всего за день СЦКК ДНР зафиксировали 48 обстрелов Республики, в том числе с применением РСЗО, артиллерии калибром 155 и 152 мм. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины - в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждения получили 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что ВСУ также повредили один объект инфраструктуры в Петровском районе Донецка. За день боевики 48 раз открыли огонь по Республике, выпустив 175 различных боеприпасов.

Обстрелами ВСУ в Республике повреждены десять жилых домов Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что сегодня ВСУ обстреляли Ясиноватский район Республики из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Пострадали семь человек — мужчины 1931, 1960, 1960, 1969 годов рождения, а также еще трое мирных жителей. Их анкетные данные устанавливаются.

Пострадали в результате атак также мирные жители Никитовского района Горловки. ВСУ обстреливали мирные кварталы города с применением артиллерии Калибром 155 мм. Ранее глава Горловки заявил о погибшей в Никитовском районе.

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