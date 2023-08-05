Марат Хуснуллин проверил темпы восстановления школ, вузов и больниц в ДНР

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил стройплощадки в Мариуполе и Волновахе. Фото: Хуснуллин/ТГ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил ход восстановительных работ в Мариуполе и Волновахе. Зампред Правительства осмотрел школы, в том числе недавно построенную школу в мариупольском ЖК «Невский», Приморский парк, церковь и городскую больницу в Волновахе, которую восстанавливает ЯНАО. После рабочего визита Хуснуллин провел ряд совещаний по восстановлению региона, где затронул темы ремонта частных домов.

— Традиционно раз в месяц выезжаю в новые регионы. Первая точка — Мариуполь! Важный блок вопросов — подготовка ко Дню Знаний. Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 000 мариупольских школьников — это на 4 000 детей больше, чем в прошлом году, — заявил вице-премьер.

Новую школу в мариупольском ЖК «Невский» Хуснуллин назвал одной из лучших в стране. Фото: Хуснуллин/ТГ

Хуснуллин добавил, что считает новую школу в мариупольском ЖК «Невский» одной из лучших в стране. Она рассчитана на 1100 учеников и оборудована современными лабораторными кабинетами, пищеблоком и пропускной системой. В вузах и школах №10 и №28 ремонт еще идет. ППК «Единый заказчик» и Тульская область планирует завершить все работы к 1 сентября.

Школу в ЖК «Невский» оборудовали современными лабораторными классами и пропускной системой. Фото: Хуснуллин/ТГ

Хуснуллин также оценил ход восстановления Приморского парка в Мариуполе. Здесь строители комплексно благоустраивают территорию, в том числе набережную, главные аллеи и памятники. Отдельно вице-премьер посетил православный парк и мечеть. Их ремонтируют за внебюджетные деньги.

В Приморском парке Мариуполя восстанавливают не только аллеи, но и мечеть и православный храм. Фото: Хуснуллин/ТГ

В Волновахе Марат Хуснуллин посетил стройплощадку городской больницы, над которой работают подрядчики из ЯНАО. Уже сейчас врачи готовы принимать 600 пациентов в сутки.

— Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное, — отметил вице-премьер.

Врачи городской больницы Волновахи готовы принимать до 600 пациентов в день. Фото: Хуснуллин/ТГ

Завершительный этап рабочей поездки — совещание с руководителями органов и ведомств ДНР — Хуснуллин провел в том числе в Донецке. Одна из затронутых тем — восстановление частных домов.

На совещании с главами министерств и ведомств ДНР зампред Правительства обсудил ремонт частных домов. Фото: Хуснуллин/ТГ

— Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат. Что касается остальных вопросов: движемся по намеченному плану и стратегии. Все меры нацелены на то, чтобы жизнь в новых регионах возвращалась в нормальное русло, — добавил зампред Правительства.

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