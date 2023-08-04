Президент России наградил героев СВО

Президент России Владимир Путин и Герой России, старший сержант Сергей Рябов.

В Екатерининском зале Кремля российский лидер вручал высшие награды страны настоящим воинам. И вдовам погибших героев.

Владимир Путин подчеркнул:

- Вы поставили во главу угла своей жизни служение Родине. Доказали, что своими устремлениями, верностью военной присяге можно добиваться многого. Золотые Звезды Героев России и ордена Мужества будут вручены большой группе участников специальной военной операции.

Президент России вручил высокие награды лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву, подполковнику Иреку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову.

Золотые Звезды Героев из рук главы страны также получили младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.

Путин наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Инала Гериева, заместителей командира батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина, а также майора Сергея Кулагина, полковника Дмитрия Макарова, капитана Эльдара Сайфутдинова, прокурора ЛНР Глеба Михайлова, старшину Валерия Хертухева и старшего лейтенанта Шахин Рафик оглы Шарифзада.

Владимир Путин заявил:

- Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы. Отстоять священное право людей жить своей волей, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны.

Президент пояснил, что именно так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Воробьев. Они «с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, подавали пример боевым товарищам - поднимали их дух». Офицеры ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

- Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, - сказал президент, вручая награды близким павших героев.Президент РФ Владимир Путин во время вручения Звезды Героя семье полковника Дениса Иванова, награжденного посмертно.