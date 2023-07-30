Строители из Самары ремонтируют школы, детский сад и жилые дома в Снежном

Жилой дом на улице Карапетяна в Снежном сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Фото: кадр из видео Солнцев/ТГ

Самарские строители продолжают восстановление подшефного Снежного. Сейчас в городе ремонтируют школы №1 и 15, детский сад №6 и жилой дом на улице Карапетяна. Об этом рассказал глава Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— До начала учебного года остался месяц. Поэтому специалисты региона–шефа спешат закончить ремонтные работы в образовательных учреждениях. Замена комбинированной кровли. Частичная замена оконных конструкций. Полная замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Ремонт санузлов. Частичные чистовая отделка и ремонт цоколя. Благоустройство прилегающей территории. Такой объем работ запланировали самарцы в школе № 1, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что в школе №15 заменят кровлю, обновят окна и инженерные сети, проведут косметический ремонт.

— Преображается и снежнянский детский сад № 6 «Веселые зайчата». Специалисты уже заменили окна и систему отопления. Близятся к завершению работы по обновлению мягкой кровли, — рассказал глава Правительства.

В детском саду также заменят внутреннюю ливневую канализацию, балконные блоки и частично систему электроснабжения, благоустроят территорию вокруг.

— Кипит работа и в жилом доме на улице Карапетяна. Специалисты из Самарской области поменяли в квартирах инженерные системы, сейчас обновляют фасад дома. Ориентировочный срок окончания работ – сентябрь 2023 года, — добавил председатель Правительства.

Всего Самарская область отремонтирует девять жилых домов в Снежном в 2023 году.

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