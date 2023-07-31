Военным морякам - семь футов под килем!

В воскресенье, 30 июля, Россия отметит День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад (репортаж об этом событии читайте в следующем номере). На других военно-морских базах корабли тоже выстроятся в праздничный строй. Даже в сирийском Тартусе, где располагается база нашего ВМФ.

Самое время поздравить военных моряков, поблагодарить за службу - опасную, тяжелую, требующую самоотдачи и мужества. Теплые слова будут особенно ценны сегодня, когда идет специальная военная операция. Моряки, в частности черноморцы, несут службу практически на переднем крае. Они ведут разведку, бьют по целям «Калибрами», добивая порой до западных границ Украины. Эффективность этих ударов трудно переоценить. Например, 6 июля моряки с нескольких кораблей атаковали территорию академии сухопутных войск ВСУ во Львове, где разместились иностранные наемники и техника. По подтвержденным данным, много польских и немецких солдат удачи были уничтожены.

Именно корабли ВМФ наносили и наносят удары возмездия после теракта на Крымском мосту. Они уничтожают объекты, на которых собираются морские дроны и готовятся новые террористические вылазки. Всего за время спецоперации корабли ВМФ нанесли более 200 ударов «Калибрами» по критически важной инфраструктуре украинских войск.

После завершения так называемой зерновой сделки моряки обеспечивают безопасность в северо-западной части Черного моря. Уже прошли учения с ракетными стрельбами и изоляцией закрытого для судоходства района. Хотите везти зерно конвоями НАТО? Ну-ну, попробуйте.

В бессильной злобе нацисты пытаются атаковать российские военные корабли и с воздуха, и с моря. Вспомним, к примеру, как две женщины - старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко - расстреляли из автоматов морские беспилотники, которые готовились подорвать корабли в Севастопольской бухте. Это только один эпизод, воздушных и морских дронов врага моряки уничтожили десятки.

Тихоокеанский, Северный, Балтийский - на этих флотах, казалось бы, боевых действий нет. Но такое чувство обманчиво, морские пехотинцы этих соединений героически воюют на передовой, выбивая врага с позиций и отражая атаки. На кораблях, быть может, служба спокойнее. Однако постоянные попытки коллективного Запада испытать Россию на прочность вынуждают силы ВМФ пребывать в постоянной готовности. Каждое приближение кораблей, подводных лодок или самолетов НАТО к нашим водам может вылиться в столкновение. И тогда нужно быть готовым принять бой, совершить подвиг, отдать жизнь...

Накануне праздника в Никольский собор Санкт-Петербурга доставлен ковчег с мощами адмирала Федора Ушакова. На этом фото - военные моряки во время молебна.

Мы от всего сердца поздравляем военных моряков с их профессиональным праздником. Здоровья и счастья вам и вашим семьям, успехов в службе и боевой учебе. Ваш профессионализм и готовность обязательно принесут нам всем мирное небо над головой.