Промышленность наращивает выпуск продукции для зоны СВО

Надежды Киева на то, что Российская армия столкнется с дефицитом боеприпасов и не сможет отразить украинский «наступ», рассыпались в прах. Российский оборонный сектор стал даже более сильным, чем раньше.

24 НА 7

Сообщения о перевыполнении заводами плана приходят так часто, словно сейчас времена ударных пятилеток. Вот «Курганмашзавод» досрочно отгрузил в зону СВО партию БМП-3 и модернизированных БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Это целая система управления огнем, включающая 30-мм автоматическую пушку, автоматический гранатомет и противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Военные по эффективности сравнивают оборудованные «Бережком» БМП с боевой машиной поддержки танков «Терминатор», от которого боевики ВСУ бегут врассыпную. Как сообщили на «Курганмашзаводе», за первые полгода закрыты контракты с Минобороны со сроком исполнения в ноябре. И это, стоит заметить, 95 процентов от всей продукции, выпущенной в прошлом году. В самом начале спецоперации в войсках чувствовалась нехватка беспилотников. Что ж, компания «Специальный технологический центр» (СТЦ) увеличила поставки БПЛА для нужд Вооруженных сил РФ в 53 (!!!) раза. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «на предприятии работают в режиме 24 на 7, и работают очень эффективно».

Российские производители выпускают весь спектр БПЛА: от сверхмалых дронов до тяжелых ударных беспилотников. Но главными рабочими лошадками остаются разведчики-корректировщики «Орлан-10» и «Орлан-30». Впрочем, эти «птички» и сами бьют врага: на передовой уже появились ударные «Орланы», способные поражать цели боеприпасом ВОГ-17 от автоматического гранатомета.

Кратно нарастили выпуск и производители барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Герань-2». Именно такими дронами-камикадзе удалось уничтожить радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, ослепив эту хваленую систему ПВО перед самым украинским наступлением.

ТВЕРДАЯ СЕРИЯ

Взрывной рост поставок на передовую отмечается и на других предприятиях. Сергей Шойгу во время недавней поездки в Татарстане привел некоторые цифры. Так КамАЗ увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза, «Уралвагонзавод» нарастил производство и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, Арзамасский машиностроительный завод нарастил поставки БТР-82А в четыре раза, а машин «Тигр-М» - в два раза.

Производство истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд СВО выросло вдвое. Об этом заявил журналистам первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

- Они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению задач нашей специальной военной операции, - сказал он. - Кроме того, предприятия госкорпорации серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Не грозит Российской армим и снарядный голод, как бы о том ни мечтали в Киеве. По словам Сергея Шойгу, поставки в войска широкой номенклатуры боеприпасов разного калибра и предназначения выросли в 10 раз.

- В 2023 году за счет расширения производственных мощностей мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года, - сказал министр. - За это отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован.