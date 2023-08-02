Камчатские морпехи получили звание гвардейцев

Военнослужащие из других частей морпехов Харбинской бригады характеризуют просто и понятно: отличные ребята, здорово поработали с нами.

Президент России присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской, дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное звание «гвардейская».

Высокое звание этому подразделению морпехов, дислоцированному на Камчатке и успешно воюющему в зоне СВО уже 17-й месяц, присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». Указ вступил в силу 20 июля 2023 года.

Гвардейский статус, введенный при Петре Первом и возрожденный в годы Великой Отечественной, получают лучшие воинские формирования, которые отличились на поле боя.

История этого подразделения ведет отсчет с 1950-х годов. Указом Президента России от 6 августа 2007 года мотострелковая бригада была переформирована в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Морские пехотинцы с Камчатки принимали участие в боях в зоне СВО с самого начала специальной военной операции.

При этом о подвигах морпехов-дальневосточников в нашей стране стало широко известно, пожалуй, лишь в начале осени 2022 года. Тогда, в сентябре, командир танкового взвода камчатской морской пехоты Руслан Курбанов получил звание Героя Российской Федерации. Так государство и и Верховный главнокомандующий отметили грамотные и мужественные действия офицера-морпеха по штурму поселка Гостомель в Киевской области 25 февраля 2022 года. В то время танковым взводом Курбанова было уничтожено более трех с половиной десятков единиц тяжелой и легкобронированной техники вооруженных украинских формирований.

В середине марта 2022-го вместе с подразделениями «музыкантов» камчатские морпехи успешно штурмовали город Попасная в Луганской Народной Республике. А затем дальневосточники с боями овладели поселком Викторовка в ЛНР.

В начале октября 2022 года штурмовые части 40-й бригады морской пехоты вместе с коллегами из Владивостока и бойцами отдельного батальона Тихоокеанского флота «Каскад» начали ожесточенное сражение за контроль над населенным пунктом Павловка. Это было необходимо для получения тактического превосходства и подготовки к штурму Угледара.

14 ноября 2022 года Министерство обороны РФ окончательно подтвердило взятие Павловки подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота.

В феврале 2023 года бойцы 40-й бригады морской пехоты вместе с камчатскими танкистами и подразделениями 155-й отдельной бригады морской пехоты начали ожесточенный штурм города Угледар в Волновахском районе Донецкой Народной Республики РФ. В тот период именно посланцы дальневосточного полуострова проводили успешные танковые поединки с бронетанковыми подразделениями противника.

И сейчас штурмовые подразделения 40-й камчатской бригады морской пехоты ТОФ, ставшей гвардейской, находятся на самых напряженных участках фронта.

В составе бригады в разное время насчитывалось от двух до трех тысяч бойцов. Для участия в СВО Минобороны направляло военнослужащих из отдельного десантно-штурмового и разведывательных батальонов с общей численностью до 40% от общего личного состава. Эти подразделения усиливались артиллерийским дивизионом, танковой ротой и легкобронированной техникой.

Один из командиров штурмовых подразделений о действиях камчатских морпехов отозвался так:

- Во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, в которой действительно обалденные ребята. Они отлично работали с нами.