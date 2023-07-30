В Крым по сухопутному маршруту

ПУНКТЫ ПРОПУСКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

После теракта на Крымском мосту движение по сухопутному коридору на полуостров оживилось. Путь идет через новые регионы. Для беспрепятственного и комфортного следования туристов власти предприняли ряд мер. Например, на контрольно-пропускных пунктах, что на административной границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики, теперь нет очередей. Процедура проверки документов сейчас здесь осуществляется довольно быстро.

- Мы ехали на большом автобусе в Донецк, чтобы там встретиться с родственниками и уже на машине поехать на отдых в Крым. Пересекали админграницу на «Успенке», - рассказывает житель Ростова-на-Дону Виктор Меньшиков. - Когда заехали на пункт пропуска, в автобус зашел сотрудник и просто проверил наличие паспортов. Все это заняло пару минут, и мы проехали дальше.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Такая же ситуация и на КПП «Весело-Вознесенка». По словам главы администрации Новоазовского района Василия Овчарова, в пункте пропуска очередей нет.

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории республики, можно в любое время суток. Комендантский час временно отменен. Также по всему маршруту организовано круглосуточное обеспечение безопасности дорожного движения. К тому же водители могут получить у инспекторов информацию о маршруте движения до Крымского полуострова, местах остановки и стоянки, объектах придорожного сервиса, заправках. С топливом на заправочных станциях проблем нет.

«ЛЮДИ ЗДЕСЬ ПРИВЕТЛИВЫЕ И ДОБРЫЕ»

Многие туристы с опаской смотрели на передвижение по сухопутному коридору: здесь зона проведения СВО, много блокпостов и так далее. Но когда по нему отправились «первооткрыватели» и рассказали всю правду о пути, то все страхи оказались тщетными. Линия соприкосновения находится в более чем ста километрах, а многие блокпосты уже сняты.

- Мы заезжали в ДНР утром. На рассвете. Мы наслаждались всеми открывающимися перед нами пейзажами: степи, терриконы. Очень красиво. И люди здесь приветливые, добрые, очень светлые, - делится впечатлениями о республике москвичка Ольга Дмитриевская. - Когда проезжали Мариуполь, то удивились, насколько быстро здесь все строится, - видели несколько «свежих» жилых кварталов. И в общем итоге в Крым через новые территории ехали часов пять. Очень быстро все прошло и комфортно.

О качестве дорожного покрытия по пути следования в Крым через новые территории люди говорят с удивлением.

- Дорога вся новая, просто шикарная. Заторов нет. Топлива хватает на весь маршрут, но и заправки, хоть и немного их, но по пути встречаются. Кафе и магазинов по трассе немного, - рассказывает житель Воронежа Олег Никоноров. - Но можно встретить простых людей, которые продают то, что выросло у них в огороде. И жители здесь очень хорошие, душевные.

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин отметил, что 106-километровый участок в ДНР сухопутного коридора в Крым как альтернатива мосту через Керченский пролив оборудован всем необходимым.

- Транзитный маршрут через территорию Донецкой Народной Республики - безопасный, - подчеркнул руководитель транспортного ведомства региона.

ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ И СПАСАТЕЛИ

На пути следования в сторону Крыма и обратно работают волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они оказывают помощь водителям и пассажирам.

- Молодогвардейцы совместно с волонтерами штаба «Мы вместе» и активистами запорожского и херсонского отделений «Юг Молодой» выдают воду, а также помогают пассажирам с маленькими детьми, для которых привезли вещи первой необходимости, - рассказала руководитель Запорожского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Клименко.

Также МЧС РФ развернуло пункты оказания помощи. Здесь дежурят медики и спасатели, работает полевая кухня, а также установлены модульные палатки для отдыха.

- Крайне важно, чтобы люди, вынужденные провести в дороге больше ожидаемого времени, не испытывали дискомфорта и знали, что им окажут всестороннюю помощь и поддержку. В развернутом пункте водители и пассажиры смогут получить все необходимое (воду, питание, медицинскую помощь) и отдохнуть в дороге, - сказал министр МЧС России Александр Куренков.

Первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что в местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из разных городов.

- Помимо воды, чая, детского питания, наши активисты консультируют водителей по разным вопросам: где можно получить помощь, где организованы стоянки, по какой дороге лучше проехать, - подчеркнул Турчак.