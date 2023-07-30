Гордимся нашими героями

Получил звезду Героя России - и вернулся к своим ребятам. Именно так поступил комбат легендарного донбасского батальона «Сомали», подполковник Тимур Курилкин. До этого ему присвоили знание Героя ДНР и вручили российский орден Мужества. Как рассказывали в Министерстве обороны России, «Бойкот» - таков позывной Тимура - его бойцы героически проявили себя при освобождении Мариуполя и выполнении ключевых штурмовых задач в ходе операции «Мариупольский котел».

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Ранее звания Героя России был удостоен командир батальона «Спарта» Владимир Жога (посмертно). Золотую Звезду президент Владимир Путин вручил его отцу, Артему Жога.

Под руководством Курилкина подразделение под шквальным огнем противника в условиях жилых кварталов нанесло невосполнимые потери противнику, уничтожив 45 единиц техники и более 250 нацистов.

«В Донецкой Народной Республике - новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона «Сомали» Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной «Бойкот»). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценен на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин», - поделился радостной новостью врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Сам же Тимур Курилкин, получая награду, был скромен. И отметил, что это - награда всего батальона. «Мы воевали и будем воевать, очищая наши земли. И мы не успокоимся, пока не будем уверены в том, что нацистов больше нет», - отметил боец.

Тимур «Бойкот» на посту командира батальона «Сомали» сменил легендарного Михаила Толстых с позывным «Гиви», который погиб в результате покушения, организованного украинскими спецслужбами, в феврале 2017 года. Во время спецоперации бойцы батальона участвовали в боях за Мариуполь, Пески, Николаевку, Новогнатовку, Свободное, Дмитровку, Донское, Першотравневое, Касьяновку, Ключевое, Македоновку, Каменское и другие населенные пункты.

- Отрадно слышать, что молодые и талантливые боевые командиры, к которым, безусловно, принадлежит «Бойкот» - получают достойные звания при жизни, - комментируют вручение награды военкоры.

Сегодня батальон «Сомали» является отдельной штурмовой тактической группой в составе воинских подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики России. И продолжает выполнять боевые задачи на территории проведения спецоперации.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Отличная новость! Похвально, что такие подвиги не остаются без заслуженного внимания. Герой России - это поистине престижное звание, которым может гордиться далеко не каждый. Поздравляем Курилкина и желаем дальнейших успехов в службе на благо России!

Устинова Ж.

Спасибо вам за ваш ратный труд! Постоянно вспоминаю: вот мы здесь, дома, а кто-то - в окопах. Низкий поклон.

Сергей Обручев.

Поздравляю и горжусь.

Татьяна Земскова.

С наградой! Достойная награда для такого заслуженного воина - героя!

Людмила Новикова.

Честь и хвала нашим воинам!!! Господи, спаси и сохрани наших ребят!!! Молимся за вас!

Камилла Боженова.