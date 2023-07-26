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Общество26 июля 2023 7:00

В Кировском реконструируют парк культуры и отдыха «Победа»: какие изменения его ждут

Глава ДНР посетил реконструируемый Якутией парк «Победа» в Кировском
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин оставил автограф на картине воспитанников Дома детского творчества для Главы Республики Саха Айсена Николаева. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин оставил автограф на картине воспитанников Дома детского творчества для Главы Республики Саха Айсена Николаева. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочего визита в Кировское посетил парк культуры и отдыха «Победа». Его реконструкцию ведет регион-шеф города – Республика Саха (Якутия). Постоянный представитель Республики Саха – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха Андрей Федотов и первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха Виктор Романов рассказали лидеру ДНР о планах реконструкции парка.

ДОРОЖКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

По словам Виктора Романова, в парке предусмотрены пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, современные лавочки, уличное освещение, вокруг территории будет обустроена дорожка для велосипедистов. Также будет запущен новый фонтан, обустроена детская площадка.

Денис Пушилин отметил, что это будет комфортный парк не только для жителей города, а и для гостей из соседних городов и поселков.

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