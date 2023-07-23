Фонд «География Сердца» доставил в больницу Ясиноватой медицинское оборудование

Фонд «География Сердца» помогает пострадавшим в ходе боевых действий. Фото: скриншот с видео Народной Милиции ДНР

Фонд «География Сердца» совместно с межрегиональной организацией «Вече» при поддержке Первого Донецкого армейского корпуса доставили медицинское оборудование для ясиноватской центральной районной больницы. Об этом сообщает Народная Милиция Донецкой Народной Республики.

КОСТЫЛИ, МЕДИЦИНСКИЕ ДРЕЛИ, МОНИТОРЫ...

- В составе помощи – ходунки, костыли, трости, медицинские дрели, сверла, мониторы, памперсы и еще очень много нужных вещей для пострадавших в ходе боевых действий, - рассказывает волонтер благотворительного фонда «География Сердца» Римма Мнухина. - Огромную благодарность за помощь с сегодняшним грузом хочется выразить организации «Вече» и лично - Владимиру Владимировичу Орлову.

Заведующий травматологическим отделением Ясиноватской ЦРБ Юрий Булавка отметил, что полученное медицинское оборудование поможет выздороветь многим раненым.

- Большое спасибо «География Сердца», организации «Вече», - сказал он. - Низкий вам поклон, ребята.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГЛА БОЛЬНИЦЕ В МАРИУПОЛЕ

Ранее Министерство здравоохранения ДНР сообщало, что Московская область установила новую систему кондиционирования воздуха в Мариупольской больнице №2.

- Настенные сплит-системы установили в лабораториях, лекарственных складах, помещениях послеродового отделения и процедурной акушерского стационара городской больницы, - говорится в сообщении.

Руководство и сотрудники городской больницы выразили искреннюю благодарность региону-шефу за оказанную помощь.