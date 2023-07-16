1 сентября не за горами: Как в ДНР восстанавливают школы

Восстановительные работы в Прохоровской школе.

Правительство Российской Федерации сформирует программу строительства и ремонта школ в новых регионах страны до 2026 года. Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

- На сегодня уже закончены выпускные экзамены, поэтому необходимо активизировать капремонт, так как до нового учебного года осталось всего два месяца, - отметил заместитель председателя правительства РФ.

- В планах на текущий год провести работы на 101 объекте. При этом восстановление стартовало в 67 школах, на 17 уже завершены работы, - рассказали «Комсомолке» в минстрое ДНР. - Восстановление идет в Першотравневом, Новоазовском, Володарском, Амвросиевском районах, Шахтерске, Харцызске, Снежном, Светлодарске, Мариуполе, Макеевке, Кировском, Енакиеве, Донецке и других городах. Наибольшие показатели по выполнению работ отмечены в Волновахе, где уже закончили ремонт 12 школ.

Одна из таких школ располагается в селе Анадоль. Ее специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа, что называется, сдали «под ключ».

- В начальном звене сделаны кровля, полы, заменены окна, системы отопления, обновлены стены и установлено оснащение, - пояснили в строительном ведомстве республики. - В старшем - заменили окна, двери, системы отопления, покрасили стены, а кабинеты оснастили новой мебелью и компьютерами.

Ямальские специалисты продолжают работы в Прохоровской сельской школе, которая пострадала в результате действий украинских националистов.

- В планах замена кровли, инженерных систем, включая отопление и вентиляцию, - отметили в департаменте строительства ЯНАО. - Специалисты частично восстановят наружные и внутренние несущие конструкции, капитально отремонтируют классы, столовую, спортивный и актовый залы, установят ограждение школы.

Еще две школы Ямал восстанавливает в Новотроицком. В школе № 2 - новые крыша, окна и инженерия, сейчас уже идет чистовая отделка.

- Параллельно идут работы и в четвертой школе. В сентябре дети пойдут в обновленные учебные заведения. Для школьников оборудуют новые кабинеты физики, химии, биологии, информатики и спортивные залы, - подчеркнули в депстрое ЯНАО.

Один из классов в школе в селе Анадоль.

Под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают школу № 69 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы выполняют специалисты Фонда капремонта Московской области.

Ремонтно-восстановительные работы идут и в Благодатновской школе Амвросиевского района. Специалисты из Амурской области капитально ремонтируют кровлю, отмостки и цоколь.

- Завершение работ планируется на 31 августа, - подчеркнули в строительном ведомстве республики. - На данный момент готовность объекта составляет 95%.

А школы в Старобешевском районе восстанавливают специалисты из Забайкальского края. Регион-шеф планирует провести капитальный ремонт в школах города Комсомольское и поселков Новый Свет и Старобешево.

БЛАГОДАРИМ!

Врио главы ДНР Денис Пушилин:

- Больше года назад сотрудники школы и детского сада освобожденной Талаковки не верили, что здания можно восстановить: прямые попадания украинскими снарядами почти не оставляли для этого шансов. Сейчас признаются, что плакали, когда увидели разрушения, были уверены, что восстановить невозможно.

Но нет преград для строителей из Московской области - региона-шефа. И детсад, и школа получились как новенькие: яркие, красивые, полностью с мебелью и оборудованием, в соответствии с российскими стандартами.

Спасибо большое губернатору Андрею Воробьеву, жителям Московской области за такое трепетное отношение. Это не просто восстановление - обновленные школа и детсад означают, что у поселка Талаковка есть будущее.