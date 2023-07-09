Московская область восстановила разрушенные школу и детский садик в Талаковке

Денис Пушилин посетил восстановленные Московской областью ясли-сад и школу в Талаковке на юге ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

Больше года назад сотрудники школы и детского сада освобожденной Талаковки не верили, что здания можно восстановить: прямые попадания украинскими снарядами почти не оставляли для этого шансов. Сейчас признаются, что плакали, когда увидели разрушения, были уверены, что восстановить невозможно, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

- Но нет преград для строителей из Московской области – региона-шефа. И детсад, и школа получились как новенькие: яркие, красивые, полностью с мебелью и оборудованием, в соответствии с российскими стандартами, - рассказывает лидер Республики. - Спасибо большое губернатору Андрею Воробьеву, жителям Московской области за такое трепетное отношение. Это не просто восстановление – обновленные школа и детсад означают, что у поселка Талаковка есть будущее.

Заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что после восстановления объектов в Талаковке команда не останавливается: согласно Программе социально-экономического развития, в планах восстановление в Тельмановском и Новоазовском районах.