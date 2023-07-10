Студент из Донецка изобрел двухколесный вездеход

Не сегодня завтра станет известно, начнут ли в Донецке собирать полноприводные велосипеды. В финал федерального конкурса «Студенческий стартап» вышел его изобретатель, 44-летний дончанин Денис Хохлов.

ВЕЛОСИПЕД МАНЕВРЕННЫЙ

- Денис, чем ваше изобретение отличается от обычного велосипеда?

- Обычный велосипед заднеприводный. Крутя педали, вы как бы себя толкаете вперед, а передним колесом посредством руля управляете. У «Кальмиуса» (велосипед назван по названию донецкой реки) два ведущих колеса - помимо заднего, еще и переднее.

- Зачем это?

- Для преодоления сложных участков дороги. К примеру, на «Кальмиусе» можно легко передвигаться по скользкой, заснеженной дороге. То есть изобретенный велосипед, по сути, является двухколесным вездеходом. Или, допустим, песчаная дорога. Обычный велосипед в песке с ходу вязнет, а для полноприводного такой грунт не помеха.

- Насколько такой вездеход маневрен?

- У нашего велосипеда радиус разворота на дороге меньше в два раза. Что позволяет разворачиваться там, где это не под силу обычному «железному коню».

КОМФОРТНАЯ ЕЗДА

- Подобные велосипеды выпускают в Японии и Америке. Чем «Кальмиус» отличается от аналогов?

- Наш велосипед выигрывает по нескольким параметрам. Во-первых, он нетяжелый. Если, допустим, американский весит 16 кг, то наш - 8 кг. Во-вторых, простой в обслуживании. В-третьих, более доступный по цене. Планируем выпускать и продавать «Кальмиусы» по цене 55 тысяч рублей. Это в несколько раз дешевле импортных аналогов.

- Из чего планируете собирать полноприводные велосипеды?

- Велосипед можно собрать из доступных деталей, которые сейчас есть на рынке. У нас только конфигурация рамы будет другой. Кстати, рама будет складной. На обоих колесах - амортизаторы. За счет этого езда на «Кальмиусе» будет комфортной даже по кочкам. Со временем планируем наладить производство и комплектующих.

- Сколько человек у вас в команде?

- Еще трое студентов. Я - руководитель.

- Кто вас поддерживает?

- Государственный комитет на науке и технологиям Донецкой Народной Республики и Донецкий национальный технический университет.

ИЗОБРЕТАЕТ С ДЕТСТВА

- Денис, сейчас получаете второе образование? Кто вы по профессии?

- Я - студент магистратуры факультета административного и финансового права Донбасского государственного университета юстиции. По первому образованию шахтостроитель. Проходил практику на шахтах Скочинского, Абакумова, Горького. Участвовал в строительстве «Донецк Сити», многоэтажек. Одна из моих профессий - радиоэлектроника.

- Как стали изобретателем?

- С самого детства увлекался собиранием всевозможных конструкторов. Потом старшие товарищи меня наставляли, что при решении любой задачи нужно руководствоваться хозяйственным подходом. Так незаметно для себя и пришел к изобретательству. Полноприводный велосипед - первое законченное изобретение. В будущем подумываю наладить производство и полноприводных мотоциклов.