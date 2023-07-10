Народный фронт ДНР открыл срочный сбор на лодки и моторы для боевой работы на воде

Эта помощь - целевая: военкоры собирают заявки на передовой спецоперации.

Народный фронт открыл срочный сбор на лодки и моторы для боевой работы на Днепре. «Для успешного выполнения задач Народный фронт закупит для бойцов более 150 лодок, для этого необходимо собрать 70 000 000 рублей. Из-за старых ломающихся лодок бойцы теряют маневренность и попадают под огонь противника, становятся уязвимой целью для вражеских дронов. В данный момент на фронте катастрофически не хватает лодок», - говорится в обращении. И 70 000 000 рублей были собраны!

Народный фронт не в первый раз призывает россиян помочь военнослужащим. Это общественное движение с февраля 2022 года собирает и доставляет гуманитарную помощь нашим воинам на передовой. Помогает и населению на освобожденных территориях, поддерживает по всей стране вынужденных переселенцев.

На сайте Народного фронта можно оказать поддержку женщинам или детям Донбасса, участвовать в сборе для конкретного подразделения, где служат ваши близкие или родные. А можно провести мероприятия, чтобы собрать средства. Именно так поступили более 15 деятелей культуры России: 22 июня 2023 года, в День памяти и скорби, звезды классической музыки, актеры и поэты провели концерт «Вещая правда Победы», где рассказали о мужественных поступках наших воинов, а все собранные от билетов средства перечислили на антидроновые ружья, беспилотники и тепловизоры.

О том, как собранная гуманитарная помощь передается на местах, можно узнать в репортажах журналистов или волонтеров в социальных сетях. Так, 3 июля в ДНР прошло вручение сбора журналиста Петра Толстого в рамках проекта «Все для Победы!».

Сегодня популярному проекту активно помогают: доктор Леонид Рошаль, российский шахматист Сергей Карякин, кинорежиссер Иван Охлобыстин, народные артисты Владимир Машков и Антон Шагин, а также многие другие известные граждане нашей страны.

Поддержать сборы можно во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Адреса пунктов легко найти на сайте проекта «Все для Победы!» pobeda.onf.ru.

Там же можно написать добрые слова поддержки нашим воинам. Их обязательно передадут воинам на передовые позиции вместе с гуманитарной помощью.