65 лет со дня первых соревнований: чем знаменит стадион «Олимпийский» в Донецке

Стадион принимал молодежную сборную СССР по футболку и легкоатлетов на всесоюзном чемпионате. Фото: Кулемзин/ТГ

Первые соревнования на стадионе «Олимпийский» (бывший «Локомотив») прошли в 1958 году — ровно 65 лет назад. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об истории спортивного комплекса, который принял первых спортсменов раньше, чем был полностью достроен.

— По плану, спортивное сооружение должны были сдать в эксплуатацию уже в 1956 году. Но первые спортивные состязания на «Локомотиве» прошли только в августе 1958-го. Тогда была сдана первая очередь стадиона. Со стороны улицы Артема он был практически готов, а с улицы Челюскинцев высился земляной вал, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Стадион был полностью готов лишь у 1970 году. Уже в 1971 на нем играла молодежная сборная СССР по футболку. На тот момент стадион «Локомотив» был одной из лучших спортивных арен в стране. А в 1984 донецкий стадион принял легкоатлетов — здесь прошел всесоюзный чемпионат.

Стадион принял первых спортсменов в 1958, а был полностью достроен лишь в 1970 году. Фото: Кулемзин/ТГ

— На многие годы стадион стал главной концертной площадкой города. Здесь выступали звезды советской и зарубежной эстрады. Напротив входа на стадион со стороны улицы Артема раньше был фонтан в виде трехлучевой звезды. На его месте в 1999 году установлен памятник Сергею Бубке, — добавил градоначальник.

«Локомотив» переименовали в РСК «Олимпийский» в 2003 году. С тех пор здесь проходили масштабные культурные и спортивные мероприятия. Тогда же стадион обновили: установили пластиковые сидения и электронные табло, сделали подогрев пола.

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