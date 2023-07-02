Жилье в ДНР восстанавливают с опережением сроков

Новые дома на улице Куприна.

КИРПИЧИК ЗА КИРПИЧИКОМ

Вопрос жилья в ДНР стоит остро. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины практически ежедневно дома получают повреждения или разрушаются, кроме этого, застыло и строительство новых многоэтажек. Однако при координации Министерства строительства Российской Федерации за время сотрудничества с ДНР в регионе удалось восстановить 1100 многоквартирных домов.

Работы над жильем ведут профильные организации и регионы-шефы, кирпичик за кирпичиком, опережая все планы-графики. Например, только Ямало-Ненецкий автономный округ менее чем за три месяца восстановил в подшефном Волновахском районе 30 домов: шесть двухэтажных в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка.

- Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, - говорят в окружном правительстве. - Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей.

Дом в Волновахе.

ЧТОБЫ ЛЮДИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко отметил, что вернуть население подшефного Волновахского района - основная задача Ямала.

- Дома 70 - 80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно, - рассказывает Власенко. - Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого.

Власти региона подчеркнули, что еще 50 многоквартирных домов находятся на завершающей стадии, а всего в планах на этот год восстановить в районе 94 дома общей площадью 120 тысяч квадратных метров.

- То, каким был наш город еще год назад, и то, как он выглядит сейчас, - совершенно разные картины. С каждым днем Волноваха становится все лучше и лучше, - говорит горожанин Семен Нестеров. - Что самое важное, я заметил, что и людей на улицах становится больше. Люди возвращаются домой.

Работы в Волновахе ведут и профильные организации. Компания «РКС-НР» по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершила основные виды ремонтно-восстановительных работ трехэтажного жилого дома в городе.

- Строители восстановили кровлю и конструктивные элементы, провели инженерные сети, произвели замену дверей и окон, выполнили отделочные работы общественных зон. На завершающей стадии производятся работы по обустройству отмостки, - сказали в «РКС-НР».

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО ВПЕЧАТЛЯЮТ

Также «Единый заказчик» и «РКС-НР» ведут масштабные восстановительные и строительные работы в Мариуполе. В Ильичевском районе города завершено восстановление трехэтажного жилого дома, который получил значительные повреждения в результате боевых действий.

- Специалисты подрядной организации «ПСК Строймонолит» возвели новую кровлю, заменили двери и окна, восстановили тепловой контур и систему электроснабжения, выполнили внутренние отделочные работы мест общего пользования, - рассказали о проделанной работе в «РКС-НР».

Завершено восстановление пятиэтажного дома и в Приморском районе Мариуполя. Здесь строители из города Грозного заново возвели кровлю, произвели частичную замену плит перекрытий и плит покрытий, отремонтировали места общего пользования, выполнили реконструкцию перегородок. Заменили окна и двери. Восстановили инженерные системы: водоснабжение, отопление и канализацию.

- Через пару лет Мариуполь будет похож на большой мегаполис, - уверен житель города Александр Митяев. - Меня поражают масштабы строительства. Бывает, идешь с работы, смотришь, сделано столько-то, а на следующий день - в десять раз больше. Такая скорость восстановление и такое качество вдохновляют меня делать все возможное для процветания моего любимого Мариуполя.

На улице Куприна продолжается строительство двух пятиэтажек общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. На объектах уже завершены монолитные работы.

- В ближайшее время начнутся работы по монтажу окон и кровли, а также отделочные работы во внутренних помещениях. Завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию планируется до конца текущего года, - рассказывают в «Едином заказчике». - В каждом корпусе будет по 81 квартире. Все одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут сданы с внутренней отделкой, оборудованными сантехническими узлами и электроплитами. На придомовых территориях планируется организовать удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроить зоны парковки и установить современные детские площадки.