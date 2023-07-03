«Леопарды» горят - и миллионы идут

Уничтожение бронетехники из стран НАТО - на особом счету.

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ

Когда гранатометчик Андрей Кравцов получил из рук знаменитого борца, сенатора Александра Карелина сертификат на 1 млн рублей за подбитый им немецкий танк Leopard, боец из Бурятии сказал, что он пошел в зону СВО «не за миллионами» и «не за наградами». Кравцов так и сказал: «Я патриот, я люблю свою страну».

Но не стоит отрицать: хорошие деньги за отлично выполненную боевую работу лишними для воюющих в зоне спецоперации и их семей не будут.

20 июня Минобороны РФ сообщило, что рядовому Кравцову Андрею Владимировичу, помощник гранатометчика , вручили денежную премию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского.

Премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». В данную структуру вошли бизнесмены, решившие создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения участников спецоперации - именно за уничтожение тяжелой военной техники из стран Североатлантического альянса.

Сертификат на миллион убийце немецкой стальной «кошки» вручил член Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Сан Саныч высказал мнение, что подобные выплаты стоит считать дополнением к тому, что делают власти (в частности, Минобороны).

Орденоносец и теперь уже миллионер Кравцов рассказал, как было дело.

- Пока шел бой весь, мы продвигались все ближе, вперед. По нам работала тяжелая артиллерия, и по ходу событий работал танк, - рассказал рядовой. - Выход танка был одиночным, а его работу постоянно корректировал дрон. Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчиков, и начал обходить с фланга - выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я тоже выстрелил, там пошел дым… Я узнал, уже находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий Leopard.

Рядовой 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов в июне 2023-го стал первым российским военным, получившим один миллион рублей за уничтожение Leopard в зоне спецоперации.

ИНИЦИАТИВА С МЕСТ

Ранее, еще 30 января 2023-го, глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о том, что военным из данного региона, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. За захват танка Leopard любой модификации - 3 млн рублей, а за уничтожение - 1 млн рублей.

Захват и уничтожение американских танков Abrams оцениваются в 1,5 млн и 500 тысяч рублей соответственно. Аналогичная премия полагается также в случае захвата или уничтожения танка любой другой страны НАТО. Выплаты получат и те, кто участвовал в захвате или уничтожении танка.

А в июне 2023-го с инициативой отмечать премией в миллион наших бойцов - успешных охотников на западную бронетехнику выступил продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Его предложение прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.

Неделю спустя о том, что инициатива заработала, рассказал исполнитель Григорий Лепс:

- Неделю назад в Санкт-Петербурге русская медиагруппа во главе с Владимиром Киселевым выступила с очень правильной инициативой, чтобы артисты, творческие люди, бизнесмены не только на словах поддерживали свою страну в ходе СВО, но и помогали тем, кто отличился на поле боя, - сообщил Лепс. - Мы благодарны всем артистам, которые поддерживают эту инициативу, делают все, чтобы таких людей было как можно больше. Сегодня были переданы сертификаты осознанно, публично и прозрачно. Чтобы благая цель дошла до адресата, чтобы средства не потерялись в коридорах и кабинетах.

Награждение состоялось в 442-м военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге. Сертификаты - два по миллиону рублей и еще два по 700 тысяч - вручили бойцам представители Русской медиагруппы.

МИНОБОРОНЫ ПЛАТИТ ПО СПИСКАМ

По данным Минобороны РФ, озвученным в середине июня, с 1 января по 31 мая 2023 года за уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники денежные выплаты получили 3193 российских военных. А с начала СВО спецвыплаты за подбитую военную технику получили около 10 тысяч бойцов.

Через 10 дней в оборонном ведомстве сообщили, что в эти дни на Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты солдатам, сержантам и офицерам, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США Breadly и другую бронетехнику стран НАТО в зоне СВО.

- В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО, - так говорится в официальном сообщении МО РФ.

ЧТО ПОЧЕМ

Еще минувшей осенью была опубликована методичка, где были обозначены «расценки» за уничтоженную технику противника (без уточнения места ее производства). Выглядит она так. Самолет противника - 300 тысяч рублей. Вертолет - 200 тысяч рублей. Беспилотный летательный аппарат - 50 тысяч рублей. Танк - 100 тысяч рублей. БМП, БМД, БТР, МТЛБ, САУ - 50 тысяч рублей. Установки ЗРК С-300, «Бук», «Тор», «Оса» или пусковые установки РСЗО - 50 тысяч рублей. За уничтожение большого количество живой силы противника или выполнение других задач особой сложности - до 100 тысяч рублей. Также военнослужащим дополнительно выплачиваются по 8 тысяч рублей за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях.