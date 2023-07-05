Макеевский металлургический завод помогает восстановить ДНР

Управляющий филиалом № 3 ММЗ Андрей Лаверченко.

НАРАЩИВАЕМ ВЫПУСК

- Продукция предприятия важна для восстановления республики. Макеевский металлургический завод - монополист в производстве катанки (из нее делают канаты и сетки), а также строительной арматуры. Арматуру используют при возведении домов (ею «обвязывают многоэтажки), мостов и дорог, - рассказывает «КП» управляющий филиалом № 3 ММЗ Андрей Лаверченко.

На сегодня Макеевский металлургический завод состоит из двух прокатных станов. Это проволочный 150-й стан, который производит катанку. И 390-й, где делают сортовой прокат, арматуру, угловой профиль и швелер.

В Южном горно-металлургическом комплексе (ЮГМК) сообщили, что на Макеевском металлургическом заводе до конца этого года запланировано нарастить объемы производства до уровня 120 тысяч тонн/месяц.

Сейчас его продукцию отправляют в Северо-Кавказский, Южный, Поволжский и Центральный Федеральные округа Российской Федерации. Также Макеевский металлургический завод непосредственно участвует в восстановлении Донбасса.

На предприятии трудятся около двух тысяч человек. Здесь воспитано не одно поколение металлургов и сегодня работает много династий. 18 заводчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 12 - Героя Социалистического Труда.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

ММЗ является правопреемником Макеевского металлургического комбината им. С. Кирова - крупнейшего металлургического завода СССР довоенного времени.

У предприятия богатая вековая история. Завод был основан 29 мая 1898 года акционерным обществом чугуноплавильных, железодетальных и сталелитейных заводов «Россия». Его строили в первую очередь для производства листового и сортового проката. Уже в 1899 году там выпустили первый чугун, а к 1904 году, всего за 5 лет, завод стал предприятием полного металлургического цикла.

В 1928 году здесь была возведена и запущена первая в Советском Союзе механизированная печь, а в 1933 году введен в строй первый отечественный блюминг. Строительство этого агрегата курировал непосредственно нapкoм тяжелой промышленности СССР Григорий Орджоникидзе, держал под контролем первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров.

Во время Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен. В сентябре 1943-го Макеевка была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и начались работы по восстановлению и реконструкции. Уже к 1950 году предприятие было полностью восстановлено, а производство достигло довоенного уровня. В годы СССР Макеевский металлургический комбинат производил 10% металлургической продукции СССР.

В 90-е годы советский промышленный гигант был реорганизован и разделен на несколько малых производств, одно из них - Макеевский металургический завод. Однако на этом развитие предприятия не остановилось. В 1994 году в эксплуатацию там введен сверхскоростной стан «150» - гордость ММЗ, один из самых быстрых проволочных прокатных станов в Европе.