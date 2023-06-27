Мариупольчанка Галина Шишлянникова в конкурсе «Ты супер!» выиграла квартиру в Мариуполе

Галина Шишлянникова. Фото: Администрация Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин от всей души поздравляю свою землячку Галину Шишлянникову с победой в конкурсе «Ты супер!» и заслуженной наградой – квартирой в Мариуполе.

- Галина долгое время жила в общежитии, однако это не стало препятствием, чтобы петь, хотя у нее совсем иная профессия, - рассказал руководитель Республики в своем телеграм-канале.

ВЕРНЕТСЯ В ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО

Галина девятнадцать лет отработала в трамвайном депо Мариуполя и планирует вернуться.

- Горжусь, что в Донбассе есть такие творческие и полные энергии люди, прославляющие наш край! – почеркнул глава региона.

Сегодня же Денис Пушилин посетил точку сборки первой партии новой сельскохозяйственной техники.

- Первые девять единиц российской сельскохозяйственной техники по лизинговой программе прибыли в госкорпорацию «Аграрный Донбасс», - рассказывает он. - Техника мощная, производительная... Сказать, что аграрии довольны, – ничего не сказать! Они понимают важность задачи - произвести пшеницу с минимальной себестоимостью, чтобы у жителей региона соответствующая продукция получалась по доступным ценам.

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