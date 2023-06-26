В чем сила русского человека? Взгляд донецкого доктора, работающего на Амуре

Пчелы - одно из главных увлечений Виктора Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В далеком амурском крае, на крупном промышленном объекте, волею судьбы ставшем временным пристанищем для представителей всех уголков нашей необъятной Родины, я встречаю его, русского человека. Такой же блестящий и сияющий, как золотой самородок, и не обязательно, когда на него светит Солнце.

Виктор Петрович Фото: Виталий ФРОЛКОВ

Он сам как источник света, не благодаря, а вопреки. «Мне больно, а я улыбаюсь». И что-то резонирует, когда смотришь в эти полные жизни глаза человека, разменявшего седьмой десяток и сохранившего детскую непосредственность, хотя в этой жизни было всякое, и боль, и потери. Душевная простота, без «камня за пазухой», высокий уровень профессиональной подготовки, решительность и милосердность, оставляли ощущение целостности натуры, когда человек есть, а не кажется.

Почему только сейчас я его встретил? Ведь Россия такая большая, и он не первый человек, с которым я общаюсь. А знаем ли мы сами себя? Разве не одеваем мы на себя чужую маску, чтобы соответствовать какому-то навязанному стереотипу, привыкаем к нему и забываем снять, приспосабливаясь к окружающему миру?

Мне памятна встреча с удивительным человеком, «волшебником», Гнездиловым Андреем Владимировичем, который стоял у истоков первого в Союзе хосписа, лахтинского. В силу невероятного стечения обстоятельств я оказался у него в квартире, где он проводил семинар для коллег-психиатров. Это особый контингент людей, которые много чего видели в жизни и их определенно трудно удивить. Но именно среди них произошли невероятные открытия.

Еще в самом начале я был удивлен, когда перед входом в квартиру увидел на стене изображение единорога. Дальше было больше. Комнаты со средневековым убранством, тяжелая деревянная мебель, шпаги на стенах, винтовая лестница, ведущая в башню, из которой открывался восхитительный вид на зимний Петербург. Именно так, через атмосферу сказки, через бессознательный перенос в детство, людям удалось лучше себя узнать. В определенный момент Андрей Владимирович предложил некоторым участникам собрания станцевать, и выбрал для это соответствующие композиции, более того, и соответствующие одежды.

Так мы увидели танец огненной цыганки и очаровательную грацию русской «Алёнушки», которые просто менялись на глазах, не сдерживая море эмоций на лице, удивительных в первую очередь для них самих, от той трансформации, которая произошла.

Я хочу видеть новых героев, которые действительно ими являются и сами по себе - отражение нашего народа. Я ни в коем случае не против технического прогресса, когда каждый может пользоваться благами цивилизации. Но нельзя не понимать, что картина искажается, когда с экрана телевизора на тебя смотрят сплошь «успешные и состоявшиеся», разъезжающие на немыслимой стоимости иномарках, подпитывающие своим примером общество потребления. Не эти «герои» - суть российского народа, не в состоянии избалованные любители лобстеров стиснуть зубы и вырвать на жилах победу в Отечественной войне. Я за труженика, который не стремится к шальному богатству и виртуальным лайкам, помнит и ценит свою историю и предков, и не предаёт их. Делюсь фрагментом беседы. Знакомьтесь, Виктор Петрович, русский человек.

- Виктор Петрович, расскажите, пожалуйста, о нашем знакомстве, встрече, как это произошло?

Произошло? Просто маленько прихворал. Здесь на работе изоляция, работа есть работа. Зуд был, нехорошо было. Но вам спасибо, жив, здоров, и слава Богу, как говорится. … Разговорились. Приятно от души с людьми поговорить. Вот я к вам подошел, вы меня сразу раскусили.

- Знаете, что меня удивило? Вы обратились в таком непростом состоянии, любой другой человек на вашем месте был бы в состоянии раздражения, может быть, подавленности, а у вас этого не было.

По жизни я так, если где-то мне больно…, мне наоборот, весело. Почему, не знаю, с детства так. Мама всегда удивлялась.

Жизнь родителей Виктора была посвящена детям и сельскому хозяйству Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы уроженец Республики Башкортостан. Мама родом из Липецкой области, предки по отцовской линии из Московской губернии. Как складывалась ваша жизнь?

Отец у меня кузнецом проработал всю жизнь, мама разнорабочая на зертоку. Нас в семье десять. Первого братишку дизентерия, другого ангина задушила. Осталось 5 братьев, три сестры. Я трактористом работал сначала, затем ушел на зерноток мотористом. Обслуживал всю технику. Сейчас у меня сын да дочь, трое внуков. На жизнь я не обижаюсь. Что Бог дает, слава Богу. Отец ради меня жил. Мать также, ради детей. И я также стараюсь, ради детей, чтобы и у меня были, и внуки, и я счастлив до безумия.

- Как у вас складываются отношения с коренным населением?

Прекрасно. В Башкирии много национальностей. Я гармонистом шпарил, все свадьбы мои были.

- В чем сила русского человека?

- Сила в том, что он спокойный, не трогай его, бояться не будешь. Для него все национальности, он всех уважает. Вот такой он, все должны жить.

- Как сейчас на вахту попали?

- Сын на вахту ездит. Недавно, говорит, папа, давай поедем, силы то у тебя бешеные. Я скот забивал, сил хватает. Сам, один, мне никто не нужен. С любым весом свинью валил. Остальное дело техники, только помочь ее подтащить на место.

- Вы упомянули, был случай на охоте, когда лосиную семью встретили, не стали стрелять. Расскажите, о чем думали?

- Это было давненько. Жалко, дома мясо есть, зачем губить такую красоту? Рука не поднялась. Я выходил на охоту просто адреналин скачать, чтоб собака погоняла, это такое удовольствие, больше ничего не надо. Вот лис любитель гонять, хорошо пострелял.

Учить можно даже у волков Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- С крупными хищниками приходилось встречаться?

- Волки у нас проходные, раньше очень много было. Волк он умный очень. И я вам так скажу про волка, не тронешь его, и он тебя не тронет. Его душу тоже понять надо. … Я посмотрел, стояли они у меня, на глазах, на макушке горы, стоит волчица, а мне нужно было обойти, к пруду, я туда с председателем рыбу запустил. Они ушей, как собака, не поворачивают. Волки рослые. Голову повернула, оскалилась. Меня видит, в глаза смотрит. И ты ей в глаза смотри, только не бойся, она страх сразу поймет. Смотри, как я вам, и все будет хорошо. А тот молодой, видать был. Взрослый, но молодой, играется с ней. Я обошел, иду. У меня собой ружье, в стволе картечь. По косе назад вернулся, где они у меня были. Хожу, смотрю, там лёжки, до дна протаивают. Следы, естественно. Волк он умница, и он лишнего тоже не берёт. Бывает, конечно, он в агрессии, а так, тоже думает.

- Удивительно, что не испытывали чувства страха.

- Бояться нужно самого себя, чтоб не наделать глупостей, вот что самое страшное в жизни.

- Какие ещё у Вас увлечения, кроме охоты?

Рыбалку люблю, удочками, естественно. Сын последнее время в рыбалку влюбился. Раньше понятия не имел. Меня с рыбалки не вытащить. Я могу пасеку в любом количестве поставить. Учителя у меня были. Николай Иванович Онищенко, и отец его, Иван Мефодьевич, царство небесное. Даже книга их есть о пчеловодстве.

- У животных есть чему поучиться?

- Конечно. Не только у волков, у любых животных. … Пчелы также, как и люди, есть, которые работают, и которые дурачка валяют. Есть такие, цепляются за жизнь. … Есть люди, которые разворачиваются и уходят, они приходят не ради того, чтобы с пчелой работать, а чтобы нажиться и уйти. А ты приди, с ней поработай. Никогда в ветер, как дождик заходит, туда не лезь. Подходи правильно, не медведем. И каждый день не надо там лазить. Месяц смотрю, идет хорошо, я знаю, что у меня там все путем. Сейчас я хожу по пасеке, ни одна моя пчела меня не трогает.

- Какие Ваши правила жизни?

- Работай. Не завидуй. Не тобой создано, не тобой возьмется. Не ври. Мне врать незачем. Если соврал, ну как завтра будешь жить? Будешь думать, что же я наделал? Сам посуди, кто соврал, он трус, если он врет, он боится всех. Он не только их, он себя боится, а потому, что не может собой управлять. Это просто не человек, должен подумать над поступками всякими, которые он вытворяет. И лучше любви в жизни нет ничего.

P.S. Совершенно не обязательно, что именно все русские люди должны быть именно такими. Он представляет одну из ярких граней. Также, как в темпераменте выделяют несколько разновидностей: меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик. На самом деле, в каждом человеке есть неповторимая смесь всех этих типов, при том, что у каждого есть преобладающий.

В итоге мы, возможно, приближаемся к рецепту, только особенность в том, что противнику он ничем не поможет. Как-то в интервью Кельвин Брок, банкир и по совместительству боксер, делился впечатлениями о поединке с Владимиром Кличко, и комментировал последний, нокаутирующий удар: «видел, но сделать уже ничего не мог». И не пытайтесь что-то сделать. Посеявшие ветер, пожнете бурю, и знание того, как это называется, вам не поможет.

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