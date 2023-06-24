Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах России

СЭЗ даст мощный импульс развитию Донбасса и привлечет инвесторов в регион Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Владимир Путин подписал закон о создании в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях свободной экономической зоны вплоть до 2050 года. Согласно документу, действие СЭЗ может быть продлено. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается особый режим налогообложения предпринимательской деятельности для участников СЭЗ. Получение этого статуса возможно после регистрации ИП или коммерческих организаций в новых территориях или открытие в них филиала. Капиталовложения для участников СЭЗ в первые три года должны составлять не менее трех миллионов рублей для малого и среднего бизнеса, один миллион — для проектов в сфере компьютерных технологий и создания ПО, научных исследований и разработок.

Уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ стало министерство строительства России, а ее управляющей компанией — «Фонд развития территорий».

Особый льготный режим предполагает внедрение нулевой ставки на прибыль на федеральном уровне, и налоги в размере от 0 до 13,5% — на региональном. Льготные условия будут действовать в течение 10 лет. Также участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога — на три года.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что создание СЭЗ даст мощный импульс к развитию региона. Лидер Республики добавил, что ко второму чтению закона были внесены дополнительные изменения, в частности, продление срока действия СЭЗ.

Ранее закон о создании СЭЗ приняла Государственная Дума. Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что такой долгий срок работы свободной экономической зоны позволит восстановить экономику и привлечь инвестиции в регионы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР выиграла 107 миллионов рублей на развитие молодежной политики

Республика получит субсидии из федерального бюджета впервые (подробнее)