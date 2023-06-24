К сентябрю в Мариуполе завершат восстановление крупнейших вузов МГУ и ПГТУ

Корпуса университета восстановят к 1 сентября. Фото: Минстрой ДНР

Ремонт Мариупольского государственного университета им. Куинджи и Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) завершиться к началу нового учебного года. Сейчас специалисты закрывают тепловой контур и обновляют кровлю в корпусах университетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

— Работы ведутся на площади более 15 тыс. кв. метров. Заменено более 50 плит покрытия и перекрытия. Также выполнено усиление несущих конструкций и стен. Тепловой контур двух корпусов закрыт более чем на 90%, завершен ремонт кровли и заканчивается монтаж окон и систем отопления. Ведутся внутренние отделочные работы в помещениях вуза и на фасадах, — отметили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что в Приазовском техническом университете продолжается обновление кровли. Специалисты демонтируют старое покрытие и устанавливают новое.

Строители обновляют фасады, кровли и инженерные сети в корпусах университетов. Фото: Минстрой ДНР

— Идет восстановление в Приазовском государственном техническом университете. Здесь задействовано более 1000 строителей и свыше 30 единиц техники. В десяти корпусах ПГТУ завершили демонтаж и заканчивают устройство кровли. Идет отделка помещений и устройство сетей. Восстановить корпуса двух крупнейших вузов Мариуполя планируют к 1 сентября, — рассказали в пресс-службе.

Тем временем в Мариуполе продолжается восстановление жилых домов, поврежденных во время боев за город. Строители начали восстанавливать три многоэтажных дома, которые сильнее всего пострадали от обстрелов.

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