Парк Победы в Мариуполе обновили

Фото: Александр ИВАНОВ

Парк был заложен в 1970-х годах, когда советский Мариуполь (на тот момент Жданов) развивался и строился. В активно застраиваемой западной окраине города не было культурно-парковой зоны, в связи с этим и был заложен этот сквер, который в 1995 году получил название Парк 50-летия Победы. Во время обстрела ВСУ весной 2022 года обветшавший за годы украинской власти парк подвергся разрушениям - воронки от снарядов украинских боевиков на зеленой и пешеходной зоне, разбитые старые лавочки и качели, посеченная осколками мин изюминка парка - памятник самолет МиГ-17. Таким был парк.

За его реставрацию взялись специалисты из Санкт-Петербурга. Проведено наружное освещение, вымощены тротуарные дорожки, установлены детская, спортивная и баскетбольная площадки, столики для настольного тенниса, а любители шахмат теперь могут провести время за любимой игрой не только в беседках сквера у Драмтеатра, но и здесь. Сейчас ведутся завершающие работы по обустройству скейтпарка и рекультивации территории. Но жители уже с удовольствием пользуются результатом труда строителей. А восстановленный и известный всем мариупольцам памятник самолету МиГ-17 стал фотозоной - с него убрали все слои старой краски, отшлифовали бортовую обшивку, установили подсветку - достопримечательность обрела новую жизнь.

- Мы с сыном приходим сюда в течение последних двух месяцев. Мне приятно, прожив в этом районе всю жизнь, видеть, как меняется мое любимое в детстве место прогулок. А сыну четыре годика. Приятно видеть отношение рабочих к детям, разрешают посидеть Алеше за пультом управления катком или экскаватором во время перерыва. У нас теперь главный запрос на игрушки - строительная техника, - рассказывает местный житель Денис Геркаев.