Обычный с виду гражданин дал фронту 80 машин

Илья Свиридов. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Свиридов - добродушный великан с цепким взглядом. На нём мешковатые штаны с карманами, хорошо известные подписчикам его соцсетей. Когда изнашивается одна пара, Свиридов покупает такую же.

Громким голосом он раздаёт команды, и работа вокруг кипит, никто не курит без дела. В мастерской нет текучки, каждый кто пришёл сюда, держится за работу.

На подъемниках висят дорогущие японские внедорожники клиентов, а у входа припаркованы такие же - рабочих. А половину мастерской занимают «нивы», «козлы» и «буханки», уместные на селе, а не в московском автосервисе. К этим невзрачным пролетарским машинам у механиков особое, почти ласковое отношение. Прямо из мастерской машины едут на фронт.

Узнав, что я, военкор «Комсомолки», еду в очередную командировку на Донбасс, Свиридов пригласил меня отладить мое авто перед поездкой.

А я решил расспросить - зачем ему это всё?

НАРОД ПЕРЕДАЕТ СВОИ АВТО БОЙЦАМ

- Илья, когда ты решил этим заняться?

- После 24 февраля 2022-го некоторые мои друзья оказались не там, где планировали. Меня на службу никто не призывал, но отсиживаться и делать вид, что ничего не происходит, я не стал.

И когда у наших парней на фронте начали возникать первые же сложности с транспортом, формой, я решил, что пора помогать.

Минобороны много делает, но в бою потребности часто выходят за пределы штатного расписания. Каждый день ползаешь по чернозёму в форме, а её замена положена раз в полгода. Да, мы и форму возим, и массу всего. Это уже переросло в благотворительный фонд.

- У тебя популярный блог. Ты вел его до этого?

- Я далек от армии и политики. Я - технарь, механик. Но не делаю тайны из того, как живу, о чем думаю. На моем канале о машинах миллион подписчиков! Но с началом СВО в своем Telegram-канале я стал говорить, что фронту нужна помощь. Многие откликнулись.

- Сколько машин ты уже отправил на передовую?

- В районе 80 - 85. Когда я написал, что будем чинить транспорт бойцам, люди стали дарить технику. У меня самого была Vitara, собранная для леса, я подарил ее снайперам. И люди стали делать то же самое. Мы приводили их в порядок и отправляли в части, откуда были запросы.

Мы доводим каждую машину до состояния, когда в нее больше не нужно ничего вкладывать.

Бывают и осечки. Потому что техника старая, непредсказуемая... Но мы стараемся. Из 80 машин по дороге на фронт сломались 3. Мы оплачивали им ремонт в пути.

Недавно передали УАЗ-«буханку», а она по пути попала в пробку и вышла из строя система охлаждения. Ребята вернулись, мы поставили новую. До этого не доехал «Соболь» - заклинило колесо.

«НИЧЕГО НЕ БЕРУ СЕБЕ»

- Ремонтируешь за свой счёт?

- Люди скидываются. Мы покупаем запчасти. Все машины первые полгода ремонтировали бесплатно. Слесарям платил я, ведь им нужно кормить семьи. Потом перешли на другой формат. Ребята работают по себестоимости. Я ничего не беру себе, для меня это - не коммерческий проект. Половину техцентра я отдал под ремонт машин для СВО, половина работает в обычном бизнес-режиме, чтобы было чем платить за аренду.

- Грузовики тоже отправляешь?

- Это не наш профиль. Но отправляли пикапы, делали броневики. Купили в Новосибирске инкассаторский УАЗик. Здесь, как просили с фронта, срезали КУНГ (кузов-фургон - Ред.), забронировали заднюю стенку. Вторую машину нам подарили. Мы купили бронесталь, отстреляли ее, поняли, что держит всё, вплоть до пулемёта Калашникова. И после бронирования машина даже стала легче! Мы кучу кривого железа просто сняли.

«ВОВЛЕЧЕНИЕ НАРОДА ОГРОМНОЕ»

- Кто может обратиться к тебе за помощью?

- Сначала обращались знакомые. Мы не могли запрашивать номера военных частей. Но в декабре мои друзья из ветеранской «Альфы», открыли фонд «Команда А». Теперь запросы поступают через него.

- А что с документами на авто?

- Машины без документов мы не принимаем, это незаконно. Самая сложная история была с «Нивой», которую нам отдали такую плохую, что там не было даже мотора! Хозяин потерял документы. Мои ребята ездили в ГИБДД, восстановили бумаги.

Поставили мотор, перекрасили. Теперь она в отличном состоянии в Славянской бригаде приносит пользу.

- Кто перегоняет машины на фронт?

- Мы и перегоняем, в том числе я лично. И люди из фонда. И из подразделения БАРС. У нас есть друзья в Коми, очень активные, передают гуманитарку. Вместе с нами гоняли технику, которую сами готовили. Это поистине народное движение.

- Сколько всего человек помогает?

- Десятки тысяч! Суммы идут разные. Кто-то отправляет сто рублей, кто-то - миллион. Сейчас будем передавать бойцам на Херсонщине новый китайский пикап Great Wall, деньги на него собрали люди - это 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Вовлечение народа на самом деле огромное. Помогает вся страна.

- Как выбираешь подразделения, которым помогаешь?

- Заявок много. Работает армейское сарафанное радио. Мы проверяем инфу через фонд, чтобы ничего не ушло налево. Мы люди недоверчивые. Перепроверяем.

- Ты следишь за судьбой отправленных машин?

- В Telegram всплывают тачки, которые работают в СВО. Например, один московский сервис, заточенный на британские машины, передал нам 550 тысяч на покупку «буханки». Она попала в БАРС-11 и там... не разъехалась с танком. Но её отремонтировали, она продолжает служить.

Из самого экзотического отправляли Isuzu, это праворульная машина, по ней не было никакой информации. Нам помогал её владелец, помогал «Isuzu клуб». Спасибо ребятам. Интересная история. Я спросил через Telegram: кому нужна такая машина? И мне написали из подразделения, где был точно такой же автомобиль, у которого сломался мотор. А наш Isuzu еще на ходу. Есть видео, как его буксируют бампером военного КамАЗа. Проталкивают там, где не хватает клиренса.

«ЧТОБ НОРМАЛЬНО ДЕТЯМ В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ»

- Для фронта ремонт попроще, чем для гражданских машин?

- Мы и для фронта делаем все: от переборки коробки до покраски авто защитным полимерным покрытием. Это дорого, но если машина берется под спецуру, под снайперов, людей, которые ездят по посадкам, это оправданно.

- Какие дальше перспективы?

- Мне дальше расширяться некуда. Главное - не уходить в минус, чтобы платить зарплаты и аренду. Заработаю своё после, когда всё это закончится.

А у фонда перспективы есть. У него уже семь филиалов в других городах. Люди нас поддерживают в Краснодаре, Питере, Москве, Твери, Тюмени. Есть планы по Сочи. Фонд занимается не машинами. Машины - это наш «Клубный сервис». А фонд - это спецоборудование, продукты, одежда.

- Почему ты вообще этим занимаешься?

- Любой гражданин должен помогать согражданам в сложное время. Я сейчас в Москве, не сижу в окопе, у меня бизнес. Но чтобы нормально смотреть в глаза детям, друзьям, которые оттуда вернутся, нужно что-то делать. Это основная причина.

У меня прекрасная советская семья, отличная жена, мы с ней живем много лет, состарились вместе. Дети меня поддерживают.

Когда это начиналось, у меня было шесть друзей, которых я хорошо знал. А теперь я знаю сотни человек, у которых бывал лично, которых могу назвать друзьями!