«Черная книга» о военных преступлениях ВСУ появилась в открытом доступе. Фото: РВИО

«Черная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023» была издана Министерством обороны Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом в сотрудничестве со Следственным комитетом России, Фондом исследования проблем демократии, Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов.

В этой книге приведены свидетельства о пытках, разбоях и убийствах, совершённых вооруженными формированиями Украины в 2014–2023 годы. Впервые опубликованы фрагменты материалов следствия, фотографии, показания жертв и очевидцев.

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко лично передал книгу главам новых регионов России. Он отметил, что все факты, которые собраны в этой книге – абсолютно достоверны.

- Все они проверены, и, на мой взгляд, совершенно обоснованно будут использованы при неизбежном трибунале над военными преступниками нашего времени. Материалы собраны с 2014 по 2023 годы. Мы считаем важным, чтобы эти книги дошли до наших бойцов на передовой. Они должны понимать, с кем имеют дело. То, что предшественники укронацистов – бандеровцы во время Великой Отечественной войны практиковали убийства, пытки, издевательства – ровно то же самое происходит сейчас. И важно об этом знать. Это не тот случай, когда можно забыть и простить, - сказал Николай Овсиенко.

Некоторое время в открытом доступе книги не было, однако недавно, по многочисленным просьбам, Российское военно-историческое общество опубликовало издание на портале История.РФ. Теперь книга доступна для чтения и бесплатного скачивания.

Лариса Толстыкина выразила благодарность создателям книги. Фото: РВИО

Соавтор книги, Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что интервью сотен людей, которые пострадали от зверств современных бандеровцев, публикуются в книге «без купюр» в виде прямой речи. Он также подчеркнул, что книга направлена на то, чтобы все украинские военные преступники в зоне Спецоперации прекрасно знали, что каждое преступление фиксируется либо общественными организациями, либо Следственным комитетом России, либо Министерством обороны Российской Федерации.

- Преступление обязательно будет предъявлено каждому конкретному лицу как это было в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, - отметил Михаил Мягков.

Новая книга стала продолжением издания Российского военно-исторического общества «Черная книга. Зверства бандеровцев». Первая книга рассказывает о преступлениях бандеровцев, совершенных в годы Великой Отечественной войны и после неё. В ее основе материалы Центрального архива Министерства обороны России и Центрального Архива Федеральной службы безопасности России.

- Не каждый человек сможет дочитать книгу до конца. Сцены кровавых преступлений пособников Гитлера на Украине в 1941-1945 годы невероятны по своей жестокости. Но люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей - бандеровцах, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков… Современные укронацисты – прямые потомки гитлеровских извергов. Подчерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины, и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир, - сказал Михаил Мягков.

Первый тираж издания «Черная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023» уже передан в зону проведения Специальной военной операции.

- Огромная благодарность создателям книги! Искренне надеюсь, что после ее прочтения у тех, кто до сих пор сомневается в необходимости проведения Специальной военной операции, навсегда исчезнут вопросы о том, почему Россия вынуждена была ее начать, – отметила Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

Леонид Пасечник из рук Заместителя Николая Овсиенко получил 250 экземпляров «Черной книги». Фото: РВИО

- Российское военно-историческое общество активно занимается не только возрождением мемориалов Донбасса и восстановлением исторической памяти, но и увековечиванием уже современных событий Донбасса, светлой памяти о тех, чью жизнь прервали беспощадные обстрелы киевских нацистов, - отметил врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Руководитель Республики из рук Заместителя Николая Овсиенко получил 250 экземпляров «Черной книги».

Пасечник поблагодарил Российское военно-историческое общество, Министерство обороны и Следственный комитет Российской Федерации за колоссальную работу по фиксации и увековечиванию фактов и правды о современных событиях на Донбассе.

Оба издания доступны на портале История.РФ:

«Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023» доступна по ссылке.

«Черная книга. Зверства бандеровцев» (1941 – 1945) доступна по ссылке.

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