В Мариуполе завершен ремонт школы и четырех детских садов для почти 2000 детей

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе восстановлено еще пять объектов «инфраструктуры детства». Строители завершили ремонт школы №15, рассчитанной на 1100 учеников, и четырех детских садов для 870 детей.

- Капитальный ремонт в этих детсадах не проводился с 1970–80-х годов, - рассказывает Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. - Сейчас там восстановлены поврежденные конструкции зданий, выполнена внутренняя отделка помещений с заменой всех инженерных сетей, обновлены фасады и кровля, установлены новые окна. В настоящее время специалисты завершают работы по благоустройству территорий и установке новых площадок для спорта и прогулок, после чего объекты будут введены в эксплуатацию.

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

Значительный объем работ выполнен и в поврежденной в результате боевых действий в городе школе №15.

- Строители восстановили конструктив здания, провели все необходимые кровельные, фасадные и отделочные работы, заменили окна и инженерные коммуникации. В настоящее время там также завершаются работы по благоустройству школьной территории, - сообщили «Комсомольской правде» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

В компании отметили, что все работы в детских образовательных учреждениях выполняются в соответствии с современными требованиям и нормами безопасности.

- Помимо капитального ремонта, специалистами модернизируются пожарная и охранная сигнализации, устанавливаются системы контроля доступа, - отмечают в «Едином заказчике». - На прилегающих территориях проводятся работы по благоустройству, монтажу спортивно-игровых площадок и прогулочных зон.

В образовательных учреждениях выполнен значительный объем работ. Фото: ППК «Единый заказчик»

Напомним, что всего «Единый заказчик» восстанавливает в Мариуполе более 90 образовательных учреждений, среди которых более 40 школ и свыше 50 детсадов.

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