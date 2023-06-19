В Мариуполе построят новое пожарное депо

Множество объектов уже сдано в эксплуатацию, еще больше предстоит восстановить и возвести с нуля. Планы у руководства страны в Мариуполе перспективные. Работы кипят по всем направлениям. Сейчас специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» строят новое пожарное депо.

- Пожарное депо в Мариуполе строится взамен одной из старых пожарно-спасательных частей, разрушенных в ходе боевых действий в 2022 году, - рассказали «Комсомольской правде» в «Едином заказчике». - К настоящему времени специалисты уже завершили необходимые геодезические работы и приступили к устройству основания под фундамент будущего здания.

В компании отметили, что общая площадь современного двухэтажного здания новой пожарно-спасательной части составит более двух с половиной тысяч квадратных метров.

- Внутри специалисты оборудуют учебный класс, актовый и спортивный залы, кабинет психологической разгрузки, пункт связи и другие необходимые для службы и профессиональной подготовки помещения, - анонсировали в компании.

Жители города говорят: в Мариуполе сейчас трудится вся страна.

- Делается абсолютно все. Жилье, больницы, школы, детские сады, дороги, все коммуникации отстраивают по современным стандартам. Внимание обращается абсолютно на все направления, - говорит «КП» мариуполец Виктор Степашенко. - Конечно, и появление новой пожарной части в городе - большое событие. Это же безопасность. Причем, я уверен, что и оборудование там будет современное.

Напомним, что «Единый заказчик» восстанавливает в Мариуполе больше двухсот социальных объектов общей площадью свыше 600 тысяч квадратных метров.

- Ключевая задача, которая стоит перед специалистами компании, это восстановление всех объектов жилой и социальной инфраструктуры города и создание комфортных и безопасных условий для жителей Мариуполя. Все работы по восстановлению мирной жизни в городе ведутся при координации Минстроя России, - отметили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».