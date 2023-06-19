Якутия восстанавливает Кировское в ДНР

Губернатор лично проверил, как восстанавливают больницу. Фото: Администрация Республики Саха

Шефство над городом Кировское Якутия взяла год назад и очень много уже восстановила. Новые объекты на подходе. Специальные бригады из республики уже привели в порядок школы №1 и № 2, ожидается доставка медоборудования в городскую больницу. При украинских властях больница не видела ремонта 30 лет! А сейчас здесь, помимо прочего, привели в порядок крышу и лифт.

- Наша больница в городе единственная и рассчитана на 100 койко-мест. Очень чувствуется забота со стороны жителей Якутии, - сообщил главный врач центральной больницы Кировского Константин Коссе.

- Мы все понимаем, какая тяжелая ситуация на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Там восемь лет шли бои, и я своими глазами видел последствия этого. Сейчас украинские неонацисты занимаются тем, что бомбят мирные кварталы, пытаясь нанести максимальный урон социальной инфраструктуре, - рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Он лично проинспектировал все восстанавливаемые объекты.

- Мы понимаем, как заниматься восстановлением, у нас были разрушения после наводнений и пожаров. Понятно, что пока город был в составе Украины, тут никто не занимался ремонтом, - заявил Айсен Николаев, общаясь с главой города Сергеем Ермаковым.

Сейчас шефы из Якутии также ремонтируют городскую библиотеку (завершение работ планируется до конца июня), музыкальную школу (сдача к 1 сентября). Строители из Якутии приводят в порядок городской парк, обновляют наружное освещение.

Всего в 2022 году с помощью специалистов из Якутии было восстановлено 32 социальных объекта в Кировском, включая водовод с насосной станцией и станцией очистки.

Напомним, что Кировское принимает участие в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

- Ожидаем решения федеральной комиссии и надеемся, что наш город будет в числе победителей, - рассказали в администрации Кировского.

- Мы, местные жители, кто не покинул свои дома, видим, как город обретает новую жизнь, - рассказывает учительница младших классов Светлана Евдокимова. - У меня в классе есть ребята, кто хотел бы получить музыкальное образование. Так что с нетерпением ждем открытия музыкальной школы.