Сельхозработы идут полным ходом

Затяжные дожди в ДНР прекратились, и донецкие труженики сельского хозяйства вышли на поля. Сейчас идет досев, и площадь угодий, которые вспаханы и принесут к осени урожай, достигает, в зависимости от района, от 60 до 80 процентов от всех пригодных для сельского хозяйства земель.

Как рассказали «КП» аграрии, фермеров волнует риск потери техники, но опытные трактористы всегда сохраняют хладнокровие.

- Сколько бы ВСУ ни стреляли и ни бомбили… Да я всегда на этом поле работал. Нас не сломить. Мы - Донбасс! - говорит работник одного из сельхозпредприятий Виктор Науменко.

Он работает в Волновахском районе, рядом поселок Ольгинка, да и до линии боевого соприкосновения недалеко. Главное, что беспокоит Виктора, - сохранность техники.

- Мне сказали, скоро новый трактор привезут. Пока работаю на том, что есть. Вот новый получу и перед вашей газетой похвастаюсь, - рассказал он «Комсомолке».

Виктор прошел инструктаж у инструкторов МЧС. Саперы не пугали, но обратили внимание на детали террористической тактики ВСУ, которые могут представлять опасность.

ПОСЕВНАЯ СКОРО ЗАВЕРШИТСЯ

Аграрии засеяли подсолнечником, соей, горчицей и льном почти 70 тысяч гектаров сельхозугодий.

- У нас люди работают, и мы будем делать все, чтобы им помочь, - рассказали «Комсомолке» в МинАПК ДНР.

Технические культуры - один из самых доходных на сегодня видов деятельности. Но и про зерно никто не забывает. Тем более что власти делают все возможное для повышения доходности сельхозпредприятий. В частности, введены налоговые льготы.

Гендиректор сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор назвал освобождение от таможенного сбора беспрецедентным шагом поддержки сельхозпроизводителей.

- Благодаря этому у нас рентабельность выращивания зерна выше, чем у других регионов, - отметил он.

Экспорт зерна производится в том числе через Мариупольский морской порт.

Налоговые льготы дают возможность снизить себестоимость зерна и, следовательно, повысить доходность сельхозпроизводителей. Донецкий экономист Виктор Трофимов отмечает, что для экспорта зерна введенные льготы крайне важны.

- Чем больше и чем выгоднее мы сможем продавать зерно, тем больше его будут выращивать. Это неоспоримый факт, как и то, что рост обрабатываемых угодий - залог продовольственной безопасности республики, - сказал он.

НАЛАЖИВАЮТ ПОСТАВКИ МОЛОКА В РОСТОВ

Андрей Мацагор, в свою очередь, обращает внимание на ситуацию с молоком. ДНР может не только себя им обеспечить, но и поставлять в другие регионы.

По его словам, продажа молока, в том числе из Волновахского района, подразумевает сложную логистику. Так что пока все молоко от донбасских коров остается в ДНР. Тем не менее, как пояснил Мацагор, уже рассматриваются схемы продажи молока в Ростовскую область.

Виктор Трофимов здесь осторожнее в оценках.

- Да, у нас огромные перспективы по производству молока и молокопродуктов. Но это вид бизнеса, который требует инвестиций, и даже вложенные деньги принесут результат через 2 - 3 года. Я уверен, что и республика наша будет с молоком, и с другими регионами поделимся. Первые обнадеживающие признаки такого развития ситуации уже есть. Просто нужно чуть больше времени - отметил экономист.