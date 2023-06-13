Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили медицинские клиники Донбасса с гуманитарной помощью

Второй год в России идет патриотический марафон Агитбригады «Русского Радио». Благодаря этому марафону оказывается реальная помощь непосредственным участникам Специальной военной операции, военным и тем, кто живет в прифронтовых районах. Зачастую он проходит на по-настоящему опасных территориях. При этом, звезды тратят на гуманитарную помощь свои гонорары.

ПЕРЕДАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

В рамках марафона Агитбригады «Русского Радио» в преддверии Дня медицинского работника певица, актриса и телеведущая Елена Север вместе со своими сыновьями, популярными исполнителями ЮрКиссом и ВладиМиром, посетили медицинские клиники Донбасса.

11 июня артисты побывали в многострадальном Донецке. Они доставили специальные облучатели для лечения постродовой желтухи в отделение недоношенных младенцев Третьей горбольницы.

- Многие детишки рождаются с врождённой желтухой, а так как оборудование здесь старое, лечение затруднено. Мы привезли новое оборудование, которое, надеюсь, сможет помочь детишкам, - говорит ВладиМир.

Елена Север вместе с ЮрКиссом и ВладиМиром побывали в Республиканском центре охраны материнства и детства

Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили медицинские клиники Донбасса с гуманитарной помощью

Также исполнители передали медицинскую мебель для пациентов. Не обошлось без подарков персоналу – медикам передали необходимое многофункциональное печатное устройство, из-за отсутствия которого в отделении документооборот осуществлялся вручную.

- Большое спасибо, что небезразличны к ситуации, которая сложилась, за вашу искреннюю помощь и поддержку! – обращаются медики к артистам.

ПРИВЕЗЛИ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ РЕАНИМАЦИЙ

Елена Север вместе с ЮрКиссом и ВладиМиром побывали в Республиканском центре охраны материнства и детства, который в июне прошлого года пострадал при обстреле украинскими боевиками. Тогда замдиректора центра Дмитрий Бессонов собою закрывал младенцев, подключенных к искусственной вентиляции легких. За свой поступок он был награжден Главой Республики Денисом Пушилиным медалью «За Отвагу».

В 2022 году Денис Пушилин вручил замдиректору Республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрию Бессонову медаль «За Отвагу»

- Елена Север со своими сыновьями привезли необходимую нам помощь, которую они закупили полностью за свои деньги, - говорит «Комсомолке» Дмитрий Бессонов. - Мы очень благодарны, к тому же, они предварительно согласовали все, узнали наши потребности. Кондиционеры, которые они доставили, очень необходимы в реанимационных залах, особенно сейчас. Привезли расходные материалы, очень удобную мебель, тумбочки и подарки ко Дню медработника.

- Впервые увиделись с ними или были знакомы до этого?

- Именно у нас они были впервые, так что мы познакомились. Но я знаю, что они всегда оказывают помощь Донбассу. За это им, конечно, большое спасибо!

Замдиректора Республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов поблагодарил артистов за помощь

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ПОЛНОЦЕННО

- Год прошел с того дня, когда ваш центр был обстрелян. Все удалось восстановить?

- Да, прямое попадание было 13 июня 2022 года. Все было восстановлено еще в прошлом году. Мы начали работать уже 1 августа, а то, что оставалось сделать по восстановлению теплового контура, было закончено до начала отопительного сезона. Сейчас мы работаем в полном режиме, принимаем роды, ведем приемы пациентов. Мы отбираем, маршрутизируем, на себя самые сложные случаи, работаем полноценно, в формате перинатального центра третьего уровня.

- Знаете судьбы тех детей, которых вы спасли при обстреле?

- Я находился вместе с этими детьми, было организовано все так, чтобы тем детям, которых нельзя было вывести, продолжать оказывать помощь на месте, несмотря на обстрел. Знаю, что с двумя из тех трех деток, все благополучно, а с третьим ребенком продолжают заниматься. Сам обстрел на состояние этих детей не повлиял, но если бы мы их оттуда эвакуировали, то исход был бы не хороший.

Артисты дали концерт в Республиканской больнице Луганска

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир побывали и в Республиканской больнице Луганска. Артисты дали концерт вместе с группой «Земляне». Также они привезли в подарок клинике: коляски для перевозки раненых, в том числе и электрические, костыли, опорные палки и регулируемые ходунки.

СПРАВКА «КП»

Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и группа «Земляне» - активные участники и инициаторы всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио». В рамках марафона звезды «Русского Радио» дали концерты в Луганске, Новороссийске, Мелитополе, Севастополе, воинских частях и мобилизационных пунктах Подмосковья и других городах. Состоялось уже больше 30 концертов Агитбригад.

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