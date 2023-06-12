Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов исполнил мечту девочки из Волновахи о новом рояле

Губернатор пригласил Соню на международный конкурс музыкантов и концерт Дениса Мацуева. Фото: Артюхов/ТГ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнил мечту девочки из Волновахи — она просила о новом рояле. Губернатор передал восстановленной школе искусств в Волновахе два рояля и другие инструменты, а девочку пригласил на международный конкурс для одаренных музыкантов.

— В Волновахе на первом концерте в восстановленной нашими строителями детской школе искусств встретился с Соней Хаджиновой и ее мамой Еленой. Заочно мы уже знакомы — Соня писала мне в личные сообщения, просила купить для школы рояль, — отметил губернатор. — Просьбу юной исполнительницы выполнили: теперь у ребят два новых рояля, а у всей школы – новая жизнь.

Восстановленной школе искусств передали скрипки, баяны, аккордеоны, домры, гитары и другие инструменты. Фото: Артюхов/ТГ

Дмитрий Артюхов добавил, что в школу искусств, которую не ремонтировали с середины пятидесятых, передали и другие музыкальные инструменты.

Восстановленной школе искусств передали скрипки, баяны, аккордеоны, домры, гитары и другие инструменты. Фото: Артюхов/ТГ

— Здание постройки середины пятидесятых никогда раньше не ремонтировали, после обстрелов они и вовсе были полуразрушенными. 180 ребят теперь снова могут оттачивать свое мастерство. Кроме роялей закупили детям новые скрипки, баяны, аккордеоны, домры, гитары и другие инструменты, — подчеркнул Артюхов.

Губернатор ЯНАО организует для Сони и ее мамы посещение концерта Дениса Мацуева, а также пригласил поучаствовать в международном конкурсе для одаренных музыкантов.

Играть на новых музыкальных инструментах смогут 180 учеников школы. Фото: Артюхов/ТГ

— Соня — настоящее дарование. Серьезно занимается музыкой и вокалом, играет на фортепиано, скрипке, флейте и гитаре. Решил познакомить девочку с творчеством нашего гениального пианиста Дениса Мацуева — организуем для них с мамой поход на концерт. А в феврале увидимся у нас на Ямале на первом международном конкурсе, который наш округ готовит для одаренных музыкантов. Уверен, такая поездка вдохновит ещё больше заниматься музыкой, — отметил Дмитрий Артюхов.

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