Ростовский цирк открыл сезон гастролей в Мариуполе

На сегодняшнем шоу в Мариуполе побывали 800 человек Фото: Александр ИВАНОВ

Большой цирковой шатер раскинулся между жилыми домами Орджоникидзевского района еще в мае. После установки оборудования и проверки на соответствие стандартам безопасности, руководство Ростовского цирка ожидало начала летних каникул у мариупольской детворы – и не зря. Как оказалось, билеты были раскуплены на эти выходные за несколько дней до начала выступлений.

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу Фото: Александр ИВАНОВ

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу Фото: Александр ИВАНОВ

Представление открывали знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный и глава Росцирка Сергей Беляков, и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. Также пожелать хорошего отдыха посетителям культурно-развлекательного мероприятия приехал глава администрации города Мариуполя Олег Моргун.

Шоу посетили мэр Мариуполя, министр культуры ДНР, заслуженный артист России Эдгард Запашный и глава Росцирка Сергей Беляков Фото: Александр ИВАНОВ

— Я счастлив от того, что мы сделали еще одно хорошее дело для жителей Донбасса, — заявил Запашный.

Стоимость билетов символическая — 100 рублей, для деток до трех лет — бесплатно. За полтора часа выступлений зрители увидели обширную программу, которая включила в себя выступления клоунов, дрессировщиков и их подопечных животных (попугаи, гуси, бобры, мишки, верблюды, пони и лошади, буйволы).

Дети остались в восторге от представления Фото: Александр ИВАНОВ

Дети остались в восторге от представления Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев Фото: Александр ИВАНОВ

Всего в Мариуполе артисты покажут 50 представлений, на сегодняшнем шоу побывали 800 человек.

Шоу посетили 800 человек Фото: Александр ИВАНОВ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе провели премьерный показ фильма «Защитники детства»

В основе киноленты — рассказ о трагических судьбах детей Донбасса (подробнее)