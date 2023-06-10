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Общество10 июня 2023 18:40

Ростовский цирк открыл сезон гастролей в Мариуполе

Выступления будут проходить до 20 августа
Александр ИВАНОВ
На сегодняшнем шоу в Мариуполе побывали 800 человек

На сегодняшнем шоу в Мариуполе побывали 800 человек

Фото: Александр ИВАНОВ

Большой цирковой шатер раскинулся между жилыми домами Орджоникидзевского района еще в мае. После установки оборудования и проверки на соответствие стандартам безопасности, руководство Ростовского цирка ожидало начала летних каникул у мариупольской детворы – и не зря. Как оказалось, билеты были раскуплены на эти выходные за несколько дней до начала выступлений.

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу

Фото: Александр ИВАНОВ

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу

Билеты на представление ростовских циркачей раскупили за несколько дней до шоу

Фото: Александр ИВАНОВ

Представление открывали знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный и глава Росцирка Сергей Беляков, и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. Также пожелать хорошего отдыха посетителям культурно-развлекательного мероприятия приехал глава администрации города Мариуполя Олег Моргун.

Шоу посетили мэр Мариуполя, министр культуры ДНР, заслуженный артист России Эдгард Запашный и глава Росцирка Сергей Беляков

Шоу посетили мэр Мариуполя, министр культуры ДНР, заслуженный артист России Эдгард Запашный и глава Росцирка Сергей Беляков

Фото: Александр ИВАНОВ

— Я счастлив от того, что мы сделали еще одно хорошее дело для жителей Донбасса, — заявил Запашный.

Стоимость билетов символическая — 100 рублей, для деток до трех лет — бесплатно. За полтора часа выступлений зрители увидели обширную программу, которая включила в себя выступления клоунов, дрессировщиков и их подопечных животных (попугаи, гуси, бобры, мишки, верблюды, пони и лошади, буйволы).

Дети остались в восторге от представления

Дети остались в восторге от представления

Фото: Александр ИВАНОВ

Дети остались в восторге от представления

Дети остались в восторге от представления

Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Фото: Александр ИВАНОВ

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Дети из Мариуполя увидели экзотических животных, в том числе верблюдов и попугаев

Фото: Александр ИВАНОВ

Всего в Мариуполе артисты покажут 50 представлений, на сегодняшнем шоу побывали 800 человек.

Шоу посетили 800 человек

Шоу посетили 800 человек

Фото: Александр ИВАНОВ

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