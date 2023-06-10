Денис Пушилин рассказал о задачах инвестиционного комитета в ДНР

Инвесторы планируют возвести в ДНР жилье общей площадью 30 тысяч кв.м. Фото: Хуснуллин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о задачах, которые стоят перед инвестиционным комитетом в регионе. Среди них — поддержка инвесторов и создание максимально благоприятных условий для их работы.

— Мы планируем рассматривать все инвестпроекты на инвестиционном комитете. Речь идет и о помощи в решении проблем, с которыми могут столкнуться инвесторы в рамках его реализации. Наша задача — создание максимально благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, и мы непременно с ней справимся, — подчеркнул глава региона.

Первое заседание инвестиционного комитета в Республике прошло сегодня. На нем были представлены три проекта по ипотечному строительству жилых домов со сроком реализации в два года. Их представила председатель правления «Корпорация развития Донбасса» Инга Яппарова.

Денис Пушилин и другие члены комитета поддержали инвестпроекты, которые смогут обеспечить жителей региона новым доступным жильем.

Напомним, что распоряжение о создании инвестиционного комитета в Республике было опубликовано вчера. Уточняется, что комитет выступает координирующим, постоянно действующим коллегиально-совещательным и консультативным органом. Его задача — сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в регион, защищать права и интересы инвесторов. Председателем комитета назначен Денис Пушилин, его заместителем стал премьер-министр ДНР Евгений Солнцев. Кроме того, в состав органа вошли представители Администрации Главы ДНР, Правительства, оспредприятий, местные власти и общественники.

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