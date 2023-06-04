Под ритм спецоперации подстраивается даже автомат Калашникова

Российская армия продолжает модернизироваться с учетом полученного в ходе спецоперации опыта и точных знаний о потенциале НАТО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый», - говорил не проигравший ни одного сражения генералиссимус Александр Суворов. Боевому опыту нужно учиться быстро, а иначе не избежать больших потерь. Эту аксиому наши военачальники хорошо усвоили еще в Сирии.

И Российская армия продолжает модернизироваться с учетом полученного в ходе спецоперации опыта и точных знаний о потенциале НАТО. На днях, во время очередной коллегии Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, как проходит подготовка младших специалистов в Вооруженных силах: «С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов, в том числе около 5 тысяч - к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов».

Глава военного ведомства пояснил, что «учебные центры сегодня осуществляют не только одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей».

Сергей Шойгу рассказал о том, как проходит подготовка младших специалистов в Вооруженных силах Фото: REUTERS

Министр обратил внимание офицеров, что контрактники должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, и распорядился корректировать программы подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции.

Речь идет не только о поднятии уровня оснащенности всех видов войск современной техникой. Командиры - участники специальной военной операции получат приоритет в продвижении по службе и назначении на вышестоящие должности. Усилится и социальная поддержка бойцов, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Офицеры и сержанты будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы и академии, чтобы стать новым мощным кадровым резервом.

Именно этот кадровый резерв уже задействован в глубокой оптимизации нашей армии, вооружений и техники, которую она использует. Меняются сухопутные, морские и авиационные системы вооружений.

Наши предприятия уже нарастили производство беспилотников, модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет», умных снарядов различного назначения «Краснополь», огнеметных систем, авиационных бомб и ракет нового поколения.

Главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев с обновленным АК-12.

Меняется даже автомат Калашникова. Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что испытания доработанного с учетом опыта специальной военной операции автомата АК-12 завершатся к середине июня, а первые 100 единиц уже переданы в войска для испытаний в бою. В обновленном АК-12 конструкторы предусмотрели упрощения в схеме сборки-разборки - автомат за счет применения современных материалов стал еще легче, получил регулируемое цевье и приклад под щеку.

В новой версии исключили режим отсечки по два выстрела, так как он мешал в бою, добавили блокировку затворной рамы при включенном предохранителе, новый целик для удобного ведение огня и несъемный пламегаситель-компенсатор с резьбой под глушитель.