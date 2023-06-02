С 2014 года около тысячи монументов и обелисков были разрушены в результате украинской агрессии

В Мариуполе восстановят памятник художнику Архипу Куинджи, который был наполовину разрушен украинскими боевиками в ходе обстрелов города. Фото: РВИО

По предварительным оценкам, в результате украинской агрессии с 2014 года было разрушено порядка тысячи монументов и обелисков. Об этом сообщил «Комсомолке» заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Сейчас Российское военно-историческое общество продолжает сбор сведений о состоянии памятников на освобожденных территориях. Региональные отделения проводят тщательную инвентаризацию разрушенных мест памяти.

- На сегодняшний день реестр, который нам представили коллеги, включает около тысячи таких мест. Они очень разные - разного размера, значения, но они все важны. К сожалению, разрушение памятников – это государственная политика Украины. То есть, это не просто памятники, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий, это – целенаправленное разрушение памяти. Мы будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти. Здесь нужна большая системная работа, – рассказывает Николай Овсиенко.

Среди разрушенных памятников и мемориалов и небольшие обелиски, и мемориалы, сопоставимые по масштабу с «Саур-Могилой» или «Непокоренные».

В прошлом году Российским военно-историческим обществом были восстановлены: мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, посвященный подвигу героев-молодогвардейцев мемориал «Непокорённые» и мемориал «Князь Игорь» в Луганской Народной Республике. В этом году Российское военно-историческое общество откроет еще 13 памятников и мемориалов, посвященных истории Новороссии. Одиннадцать из них будут открыты в новых регионах России, а два – в Москве.

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