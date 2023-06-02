В 2023 году Российское военно-историческое общество откроет 13 памятников и мемориалов, посвященных истории Новороссии

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко рассказал «Комсомолке» о том, какие памятники будут открыты в 2023 году. Фото: РВИО

Российское военно-историческое общество продолжает работу над восстановлением и созданием памятников и мемориалов в новых регионах России. В этом году в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будут открыты одиннадцать памятников и мемориалов, посвященных истории Новороссии. Еще два - откроют в Москве. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

ПАМЯТНИК АРХИПУ КУИНДЖИ УСТАНОВЯТ К 1 ИЮЛЯ

В Мариуполе восстановят памятник художнику Архипу Куинджи, который был наполовину разрушен украинскими боевиками в ходе обстрелов города.

- Характер повреждений памятника не позволил нам провести реставрацию на месте. И когда его эвакуировали для восстановления в Ростов-на-Дону, украинская сторона заявила, что он якобы «похищен Россией». По этому поводу была развернута целая информационная кампания. В настоящий момент в мастерской восстанавливаются утраченные элементы памятника: часть головы, плечи и рука с кистью, - рассказывает Николай Овсиенко.

Памятник А. Куинджи. Фото: РВИО

Сложность реставрации состоит в том, что бюст выполнен из листовой меди.

- Это достаточно мягкий материал, с которым уже сейчас мало кто из скульпторов работает. Но тем не менее, нам удалось найти решение. Завершить реставрацию и вернуть памятник на законное место мы планируем к 1 июля. На площади рядом с памятником будет создана уличная всепогодная выставка лучших работ Архипа Куинджи, - отмечает Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества.

ОТРЕСТАВРИРУЮТ МЕМОРИАЛ «ШАХТА 4/4 БИС»

Также Российским военно-историческим обществом намечена реставрация еще одного масштабного мемориала – «Шахта 4/4 бис» в Донецке. В ее шурфе покоится до 75 тысяч мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили возможность расширения мемориала с целью придания ему общенационального статуса.

Шурф «Шахты № 4/4-бис» не единственное подобное место массовой гибели мирных граждан от рук гитлеровцев и их пособников. В Горловке в недрах шахты «Узловая» находятся тела 14 тысяч жертв, в Макеевке в шахте 4/13 – 35 тысяч.

- Таких мест на Донбассе несколько, немцы активно использовали шурфы шахт, чтобы заметать следы своих преступлений. Но скрыть их не удалось. После освобождения этих территорий зверства нацистов были выявлены. Такого рода трагические места достойны того, чтобы стать общенациональными мемориалами, быть включенными в программу военно-исторических маршрутов для школьников, – говорит Николай Овсиенко.

Также в Донецкой Народной Республике будет продолжено благоустройство возрожденной «Саур-Могилы». В прошлом году мемориальный комплекс был восстановлен Российским военно-историческим обществом совместно с Военно-строительным комплексом Минобороны России.

В Донецкой Народной Республике будет продолжено благоустройство возрожденной «Саур-Могилы». Фото: РВИО

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОСТРАЯ МОГИЛА» БУДЕТ ДОПОЛНЕН

Масштабные работы ведутся и в Луганской Народной Республике. Их главная цель - сохранение памятных мест.

Российское военно-историческое общество проведет полную реконструкцию Мемориального комплекса «Острая могила». Работы уже стартовали.

Мемориальный комплекс будет дополнен и свяжет сразу четыре поколения защитников Луганщины – времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения и участников Специальной военной операции.

- В Луганской Народной Республике мы сейчас уже видим, что преображается замечательный знаковый мемориал «Острая Могила». Работы по его реконструкции будут проведены с глубоким уважением к истории и при этом с высочайшим «столичным» качеством, - отмечает заместитель Председателя Российского военно-исторического общества. - Это будет очень красивое востребованное луганчанами место. Предполагается, что основные торжества по случаю Дня города в сентябре пройдут уже на мемориале.

ПРЕОБРАЗИТСЯ МЕМОРИАЛ «НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!»

Еще одно знаковое место Луганска – мемориал «Не забудем! Не простим!» (мемориальное кладбище «Незаживающая рана Донбасса»). Здесь были захоронены более трех тысяч луганчан, расстрелянных нацистами в 1942-1943 годах. В 2014 году рядом на поле хоронили мирных жителей Луганска, погибших в ходе многократных обстрелов со стороны украинских боевиков.

Мемориал «Незаживающая рана Донбасса». Фото: РВИО

- Это была вынужденная мера, так как укронацисты не позволяли даже похоронить жертв собственных преступлений, обстреливая городские кладбища, - говорит Овсиенко. - И конечно, для многих семей, потерявших своих близких, это святое место. В народе его называют «Незаживающая рана Донбасса». Показателен пример, когда в апреле прошлого года сюда привезли пленных украинских бойцов Нацгвардии – они, стоя на коленях перед мемориальным камнем, со слезами на глазах говорили, что якобы не знали о последствиях обстрелов и просили прощения. Но можно ли верить их словам? Мы видим, как история повторяется уже в наше время.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК ПЕТРУ КОЗЛОВУ И БЮСТ ЕВГЕНИЮ МАТВЕЕВУ

Активная мемориальная работа идет также на территории Херсонской и Запорожской областей, где недавно были официально открыты Региональные отделения Российского военно-исторического общества.

- В Херсонской области мы выехали на место установки памятника Петру Козлову в биосферном заповеднике Аскания-Нова. Этот заповедник, основанный в 1828 году, во время революции был спасен от разорения и закрытия ученым-путешественником, учеником Пржевальского Петром Кузьмичом Козловым. Совместно с руководством заповедника мы спланировали, где и как этот легендарный исследователь будет запечатлен в бронзе. Это очень красивое место. Думаю, что для всех посетителей заповедника памятник станет стимулом вспомнить о тех людях, которые спасли это удивительное наследие природы.

Также к 1 июля в Херсонской области появился бюст Народному артисту Советского Союза Евгению Матвееву. Он будет установлен на его малой Родине – в селе Новоукраинка.

ПРЕОБРАЗЯТ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ И ОТРЕСТАВРИРУЮТ ТАНК Т-70

В Мелитополе (Запорожская область) предстоит долгожданное событие – преображение площади Победы и установка стелы «Город воинской славы». Эту работу планируют завершить к 23 октября - 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- По многочисленным просьбам местных жителей было также принято решение отреставрировать и поставить на ход танк Т-70 времен Великой Отечественной войны, который долгие годы стоял на постаменте, - говорит Николай Овсиенко.

Восстановят танк представители Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области и Музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова. 23 октября танк возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

Танк Т-70 из Мелитополя привезен на реставрацию в Ленинградскую область. Фото: РВИО

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Российское военно-историческое общество увековечит в Донецкой и Луганской Народных Республиках подвиг шахтеров, которые как в 1941, так и в 2014 году не задумываясь встали на защиту родной земли. Мемориалы Героям Шахтерам - Защитникам Донбасса будут созданы в местах, где во время Великой Отечественной войны формировались шахтерские дивизии Донбасса - в Донецке, в Луганске и в Славянске (после полного освобождения). Обелиски выполнят в едином стиле, чтобы связать города и поколения общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом.

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