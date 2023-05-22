Стенд Владимира Жоги.

Сейчас в целях безопасности посетителей и сотрудников многие выставки можно посмотреть только онлайн. Музеи (кроме «Арт-Донбасса») работают в дистанционном режиме. Но это никак не умаляет достоинств экспонатов.

Гордость ДНР - Донецкий краеведческий музей, которому в следующем году будет 100 лет, пока закрыт для посещений. В районе, где он находится, не раз взрывались снаряды ВСУ. Но это не значит, что мы не можем прикоснуться к истории, которую музей так бережно хранит. Его сотрудники делают все, чтобы выставки, которые собирались по крупицам, были доступны в онлайн-формате.

Экспонаты готовили с 2014 года

- Для меня как учителя истории это крайне важно, - говорит донецкий педагог Светлана Стрельцова. - 12 мая посмотрели выставку о нашей новейшей истории «С республикой в сердце». Мои ребята уже готовят эссе о тех героях, которые наиболее затронули их сердца. Очень благодарна работникам музея за их труд, за то, что не дают пропасть нашей памяти о защитниках ДНР. Выставка глубоко патриотичная.

Выставка «С республикой в сердце» посвящена 9-й годовщине образования Донецкой Народной Республики. Представлено более 100 экспонатов. Это личные вещи защитников ДНР, фотографии, документы, трофеи, шевроны, береты.

- Экспонаты начали собирать с 2014 года, - рассказала «КП» заведующая научно-экспозиционным отделом истории ДНР Оксана Радкевич. - В музее выставка стационарная, но посмотреть ее можно только в социальных сетях, на сайте Донецкого краеведческого музея (drkm-dnr.ru). Начало экспозиции посвящено Александру Захарченко - первому главе ДНР. Есть стенды, посвященные первым ополченцам, и тем, кто защищает нашу землю сейчас - участникам СВО. Есть экспонаты, посвященные памяти командиров батальона «Спарта» Арсения Павлова и Владимира Жоги, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых.

Собраны уникальные вещи

Впервые на всеобщее обозрение выставлены вещи Героя России, Героя ДНР Ольги Качуры (Корсы) - полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона.

- Вещи музею передала дочь Ольги Качуры, Елена Карабет. Она служила вместе с мамой, - говорит Оксана Радкевич. - Вообще многие личные вещи героев нашей выставки нам передали их родные, сослуживцы.

Центральную часть выставки занимает картина «Клятва ополченцев на высоте Саур-Могила. 2014», подаренная музею 97-летним новосибирским художником-баталистом, ветераном Великой Отечественной войны, народным художником Российской Федерации Вениамином Чебановым.

Эту работу художник создавал около шести лет.

- Картина - о преемственности поколений, о тех добровольцах, чьи предки в эпоху Великой Отечественной войны защищали нашу свободу от фашистских захватчиков, - сказал Вениамин Чебанов.