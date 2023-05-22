Банковские карты доставят бесплатно

Среди российских банков ПСБ первый, кто зашел на новые территории и стремительно расширяет количество банкоматов и предоставляемых услуг. Фото: Shutterstock

Среди российских банков ПСБ первый, кто зашел на новые территории и стремительно расширяет количество банкоматов и предоставляемых услуг.

Через банк можно оплатить коммунальные услуги, интернет, телефонную связь, сделать другие социальные платежи.

- В Донецке уже доступно более 220 терминалов ПСБ. Они расположены в удобных и хорошо доступных для жителей города локациях - в магазинах, на рынках, заправочных станциях, в офисах госучреждений и мобильных операторов, - сообщили в пресс-службе банка.

Оплатить коммунальные услуги, мобильную связь и другие услуги можно также через интернет-банк и мобильное приложение банка.

Также ПСБ в ДНР уже открыл 250 отделений и установил около 500 банкоматов.

- Почувствовали себя в цивилизации, - говорит пенсионерка Валентина Измайлова. - Научилась пользоваться личным кабинетом в приложении. Платежи проходят моментально, да и дочь из Воронежа без проблем помощь передает.

А недавно в банке появилась еще одна удобная услуга: банковские карты доставляют на дом. Оформить карту с доставкой могут как клиенты ПСБ, так и те, кто до этого в банке не обслуживался. Для этого нужно оставить заявку на сайте ПСБ, в мобильном приложении или интернет-банке в разделе «Карты». Сотрудник свяжется с клиентом и согласует время и адрес доставки.