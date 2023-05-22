В Старобешеве построили новый водовод

Рабочие проложили и спаяли почти десять километров новых труб.

Рабочие проложили и спаяли почти десять километров новых труб.

- Первые два километра трубопровода мы построили в прошлом году, а в этом в рекордно короткие сроки завершаем строительство еще восьми километров, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. - Новую ветку водовода прокладывают параллельно старой. Последние три месяца работа на объекте ведется практически круглосуточно. Сейчас мы проводим гидравлические испытания и отрабатываем с администрацией Старобешевского района программу переподключения от водопроводной насосной станции (ВНС) Старобешева до ВНС поселка Кипучая Криница. Уже в ближайшее время вода в поселок городского типа Старобешево пойдет по новому водоводу. Жители ждут этого с нетерпением, поскольку ситуация в районе с водоснабжением, мягко говоря, неважная.

- Воды почти нет, - говорит жительница Старобешева Марина Кавецкая. - Ввели график подачи, но все равно и его не получается соблюдать. Аварийка не справляется с порывами - настолько у нас водопроводные сети изношены. Поэтому, конечно же, мы ждем, когда же уже новый водовод запустят. Все надеемся, что после этого ситуация с водоснабжением у нас в поселке наладится.

По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, мощность нового водовода - четыре с половиной тысячи кубов в час. Их будут качать пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве.