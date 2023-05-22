Спорткомплекс «Локомотив» в Донецке отремонтируют за год

Фото: ДС «Локомотив»

Три спорткомплекса в Донецке и один в Макеевке капитально отремонтируют до апреля 2024 года. Также в четырех городах ДНР - Донецке, Макеевке, Енакиеве и Горловке - будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для занятий различными видами спорта.

Это предусмотрено в рамках принятой правительством России Программы социально-экономического развития региона на 2023 - 2025 годы. Документ был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина.

- До 1 апреля 2024 года планируется капитальный ремонт на легкоатлетическом стадионе, в спортивном комплексе «Локомотив», теннисном клубе «Калинова Балка» в Донецке и конноспортивной базе в Макеевке, - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

Дворец спорта «Локомотив» находится в Киевском районе Донецка на центральной улице Артема, рядом с РСК «Олимпийский» (на фото). Спорткомплекс был сдан в эксплуатацию в 1964 году. До начала боевых действий в Донбассе последний раз здание ремонтировалось в конце 90-х. Осенью 2014-го прямым попаданием украинского снаряда была повреждена кровля здания. Также снаряды упали на территорию клуба, повредив остекление и фасад.

Власти ДНР в 2016 году спорткомплекс подлатали, чтобы в нем можно было заниматься: в спорткомплексе есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал, специализированный зал большого тенниса и зал для занятий волейболом и баскетболом. Но до настоящего капитального ремонта руки у властей так и не дошли. Скоро эта ошибка будет исправлена.

- Конечно, ремонта зданию не хватает, - делится мнением дончанка Мария Васильевна. - За последний год «Локомотив» не раз обстреливали украинские нацисты. Скорее бы все это прекратилось!

Теннисный клуб «Калинова Балка» в Калининском районе Донецка был открыт в сентябре 2016 года. Это один из крупнейших спортивных комплексов ДНР подобного типа. Его площадь составляет более 7 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположены шесть кортов с двумя видами напольного покрытия.

Не менее популярны среди дончан и макеевцев и другие спортивные объекты. Кстати, в рамках реализации программ формирования комфортной городской среды Минстрой РФ профинансирует благоустройство десяти городов и районов ДНР - Донецка, Макеевки, Енакиева, Иловайска, Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановкого, Першотравневого и Володарского районов.