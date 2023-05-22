Оформляем документы в МФЦ

Отделения МФЦ пользуются большой популярностью среди жителей.

В республике расширился перечень услуг, доступных в многофункциональных центрах.

- Через МФЦ ДНР жителям республики оказывается 36 различных услуг, в том числе оформление социальных пособий и материнского капитала, выдача СНИЛС и ИНН, оформление полиса ОМС, регистрация по месту жительства и другие, - сообщили в администрации главы республики.

- Дочь в Воронеже живет, все время говорила, что все документы только в МФЦ оформляет. Вот теперь и у нас это удобство заработало. Пришел, подал документы, а потом забрал - все в одном месте, - говорит жительница Калининского района Донецка Тамара Семенова. - Я здесь и на паспорт документы подавала, и на СНИЛС, чтобы потом пенсию переоформить. Спасибо ребятам, молодцы - относятся ко всем с уважением, помогают и объясняют все.

По данным властей, в дальнейшем МФЦ смогут принимать еще больше людей. Пока что центры работают не на полную мощность.

- С учетом численности населения ДНР число окон обслуживания граждан в сети МФЦ должно быть более 500. На сегодняшний день функционируют 29 отделений МФЦ ДНР с 284 окнами приема, что позволяет обеспечить порядка 1,5 млн населения, - уточнили в министерстве экономического развития республики. - Для полного обеспечения жителей госуслугами планируется обустройство новых отделений многофункциональных центров, а в действующих откроют дополнительные окна.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Оформить актуальные услуги в отделениях МФЦ можно в 13 городах республики. По принципу «единого окна» жители могут обратиться в любое отделение МФЦ, не привязываясь к месту регистрации.

Всю интересующую информацию о предоставляемых услугах можно получить по номеру горячей линии +7-856-335-68-17.

ДОНЕЦК

пр. Ильича, 17В

бул. Шевченко, 17, +7-856-337-13-20

ул. Челюскинцев, 167,

+7-856-304-55-90

ул. Куприна, 50, +7-856-338-82-75

ул. Октября, 23А, +7-856-338-20-34

МАКЕЕВКА

ул. Московская, 2, +7-856-322-00-12

ул. Малиновского, 38/2

пр. Генерала Данилова 71/1,

+7-856-327-11-50

ул. Металлургическая, 43,

+7-856-327-11-50

ул. Гаврилова, 1, +7-856-323-12-52

ГОРЛОВКА

ул. Пушкинская, 66 (2 отдела расположены по одному адресу),

+7-856-455-24-42

ул. Герцена, 15, +7-856-452-17-75

ЕНАКИЕВО

пр. Металлургов, 29,

+7-856-525-38-41

ХАРЦЫЗСК

ул. Лазо, 17,

+7-856-665-15-07

СНЕЖНОЕ

ул. Декабристов, 16,

+7-856-565-15-07

СТАРОБЕШЕВО

пр. П. Ангелиной, 8А, +7-856-532-16-56

ШАХТЕРСК

ул. 50 лет СССР, 7

(2 отделения в одном здании)

ТОРЕЗ

пр. Гагарина, 19

МАРИУПОЛЬ

пр. Мира, 107, пр. Нахимова, 88а

ВОЛНОВАХА

ул. Героя России

Владимира Жоги, 1

ПГТ ВОЛОДАРСКОЕ

ул. Ленина, 120

ПГТ МАНГУШ

пр. Мира, 64

Время работы МФЦ: понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

СПРАВКА

СНИЛС - номер вашего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде: последовательность, которая состоит из 11 цифр. СНИЛС дает доступ ко всем государственным и муниципальным услугам, пособиям и льготам. Позволяет не носить с собой кипу документов и их копий.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СНИЛС

Для работы и пенсии

Когда человек устраивается на работу, его СНИЛС нужен работодателю, чтобы делать отчисления в фонд будущей пенсии своего сотрудника.

Для получения государственных услуг в электронном виде

Регистрация на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и получение услуг возможны только при наличии СНИЛС.

Для получения государственных льгот

СНИЛС применяется для формирования регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы. Например, такие как получение бесплатных лекарств, в том числе для детей.

Для сокращения количества документов при получении различных услуг

СНИЛС служит идентификатором сведений о гражданине в системе межведомственного взаимодействия. С его помощью государственные структуры самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания различных государственных услуг и предоставления социальных льгот.

ВАЖНО!

В Донецке временно прекращена работа некоторых отделений МФЦ. Жителей Ворошиловского, Буденновского, Пролетарского и Куйбышевского районов Донецка будет обслуживать отделение на проспекте Ильича.