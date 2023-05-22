Идет подготовка к выборам

Элла Памфилова, Денис Пушилин и Владимир Высоцкий (слева) посетили помещение, где будет располагаться территориальная избирательная комиссия города Мариуполя.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время рабочей поездки в ДНР ознакомилась с ходом подготовки избирательной системы нового региона РФ к предстоящим в сентябре выборам депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований.

Руководитель Центризбиркома встретилась в Мариуполе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и председателем Избирательной комиссии республики Владимиром Высоцким.

Денис Пушилин сообщил, что в мае начнется обучение членов территориальных избирательных комиссий, которые затем будут обучать участковые избирательные комиссии и совместно с ЦИК России осуществлять подготовку к выборам.

Денис Пушилин констатировал, что электоральная система формируется в непростых условиях постоянных обстрелов и особого внимания требуют меры безопасности и обустройство избирательных участков.

Председатель Избирательной комиссии ДНР, в свою очередь, отметил, что территориальными комиссиями отработан этап установления численности участковых комиссий: принято решение о формировании 615 участковых комиссий, кроме того, заложен еще и резерв.

- Пользуясь случаем, хотела бы от всего сердца поблагодарить всех жителей республики, которые проявили такую гражданскую зрелость - это большое человеческое мужество. А это в большинстве женщины, которые согласились войти в состав комиссий, понимая все сложности и трудности. Многие понимают, что это далеко не всегда безопасная работа. Просто низкий поклон, - заявила Элла Памфилова.

Она констатировала, что ЦИК РФ окажет всевозможное содействие, чтобы сотрудники Избирательной комиссии ДНР прошли необходимое обучение.

- Предстоящая кампания будет непростой. Все равно будут наши западные недруги, у которых желание выборы если не снести, то дискредитировать, будет много разного рода вызовов, провокаций - к этому тоже надо быть готовым. Но, насколько я знаю, у вас очень сильный костяк в комиссии, мы прекрасно знаем ваш потенциал и возможности. Думаю, все вместе сложности преодолеем и действительно выборы пройдут успешно, - отметила глава ЦИК.

В ходе совещания также были затронуты вопросы развертывания государственной автоматизированной системы «Выборы» на территории республики.

Также в этот день Элла Памфилова, Денис Пушилин и Владимир Высоцкий посетили помещение, где будет располагаться территориальная избирательная комиссия города Мариуполя. В нем планируются ремонтные работы, подрядчик уже определен.