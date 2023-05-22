До праймериз «Единой России» остались считаные дни

В ДНР 22 мая стартует электронное голосование на праймериз партии «Единая Россия», которое завершится 28-го числа. Также жители смогут проголосовать на выездном или стационарном участке. Очный этап пройдет с 26 по 28 мая.

Напомним, праймериз - предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. В этот день будут выбирать депутатов Народного Совета ДНР и представительных органов Амвросиевского, Волновахского, Володарского, Краснолиманского, Мангушского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского, Шахтерского, Ясиноватского муниципальных округов, а также депутатов горсоветов Горловки, Дебальцева, Докучаевска, Енакиева, Иловайска, Макеевки, Мариуполя, Снежного, Тореза и Харцызска.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УЧАСТКАХ

Жители, которые будут голосовать на счетных участках, после предъявления паспорта РФ получат два бюллетеня - с кандидатами в Народный Совет и местный. Далее, как и при обычном голосовании, в каждом бюллетене надо поставить галочку напротив фамилии кандидата, которому вы отдаете предпочтение.

В республике созданы 110 счетных участков - большинство там же, где и во время референдума о присоединении к России. Но в связи с тем, что часть территории ДНР все еще находится под постоянными обстрелами, в целях безопасности жителей местонахождение и порядок работы участков могут меняться. Точную информацию об этом можно будет найти на сайте Донецкого регионального отделения ЕР, а также в соцсетях vk.com/er_donetsk, t.me/er_donetsk.

В прифронтовых поселениях возможно проведение выездного голосования.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Жителям, решившим голосовать в электронном формате, необходимо сначала зарегистрироваться на сайте. Регистрация началась 17 апреля и завершится 26 мая. Избирателю нужно пройти аутентификацию на «Госуслугах». После этого появится возможность войти в личный кабинет.

С началом предварительного голосования откроется доступ к бюллетеням предварительного голосования.

СПРАВКА «КП»

Всего на участие в процедуре праймериз было подано более 1200 заявлений от кандидатов на 640 мандатов. Вся информация о кандидатах есть в открытом доступе на сайте pg.er.ru.

БУДЬ В КУРСЕ

Инструкция по регистрации и участию в электронном голосовании

Избиратели, желающие воспользоваться электронным предварительным голосованием, подтверждают свою личность при помощи ЕСИА «Госуслуги».

1. Открыть сайт pg.er.ru.

2. Нажать на кнопку «Хочу проголосовать».

3. Нажать на кнопку «Войти через Госуслуги».

4. В окне авторизации внести логин и пароль и нажать кнопку «Продолжить».

5. Нажать кнопку «Предоставить» - дать согласие на доступ ЕР к некоторым данным личного аккаунта.

6. Внести (или подтвердить) номер мобильного телефона или электронной почты.

7. Отметить согласие на обработку персональных данных и согласие с политикой конфиденциальности и нажать кнопку «Запросить код авторизации».

8. После получения SMS-сообщения ввести код и нажать кнопку «Подтвердить телефон».

9. Ввести свой адрес для прикрепления к счетному участку предварительного голосования. Нажать кнопку «Сохранить адрес».

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

1. Зайти в личный кабинет на сайте, авторизовавшись при помощи ЕСИА «Госуслуги».

2. Проставить отметки выбора поддерживаемых кандидатов в каждом бюллетене и нажать кнопку «Проголосовать».

3. После появится окно - «Вы уверены?» и два варианта ответа - «Да» и «Нет». При нажатии на «Нет» голосующий сможет вернуться к бюллетеням и отредактировать свой выбор.

При нажатии на кнопку «Да» происходит подписание бюллетеня. На странице появится уведомление - «Спасибо, Ваш голос принят!».

4. После этого программа присвоит голосующему уникальный ключ голосования для последующей проверки корректности учета его волеизъявления.

По вопросам о проведении праймериз можно обращаться в оргкомитет по адресу: г. Донецк, ул. Артема, д. 97. Телефон: 74-0-21. E-mail: info@dnr.er.ru Время работы: вторник - суббота с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.