Вместе справимся

Регионы-шефы продолжают помогать городам республики.

В республике продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Во многих заняты регионы-шефы.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТОРЕЗ

В этом году Приморский край поможет подшефному Торезу с ремонтом восьми важных объектов.

- Проведение работ включено в бюджет региона-шефа. В частности, это ремонт трех участков дорог, двух объектов культуры и двух спортивных, замена участка водовода, - рассказали в мэрии.

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев отметил, что приморцы работают в Торезе ударными темпами и уже есть определенные результаты.

Евгений Солнцев.

- Бригады дорожных строителей ремонтируют дороги протяженностью более шести км. На участке, соединяющем улицы Мира и Белова с подъездом к железнодорожному переезду, дорожники расчистили проезжую часть и обочины, заменили основание и укрепляют его щебеночно-песчаной смесью, - рассказал Солнцев. - На самой улице Мира сняли старое дорожное покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя. Завершили фрезерование и на отрезке от улицы Энгельса до центральной городской больницы, сейчас здесь устанавливают новый бордюрный камень. Ремонт обеспечит нормальные условия для транспортного сообщения между Торезом и двумя поселками - Пелагеевкой и Рассыпным. Окончание работ запланировано на август, но подрядчик заверяет - если позволят погодные условия, завершат раньше.

ОБНОВЛЕНИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Также специалисты из Приморского края сейчас обновляют городскую сеть водоснабжения. В одном из микрорайонов, по словам премьера ДНР, специалисты подрядной организации полностью заменили кольцевой водовод.

- Строительно-монтажные работы по укладке новых труб полностью завершены. Сейчас проводятся пусконаладочные мероприятия. До ввода объекта в эксплуатацию осталось уладить некоторые формальности и благоустроить территорию вокруг, - подчеркнул Евгений Солнцев. - Но останавливаться на этом приморцы не собираются, разрабатывается проект переврезки водовода к близлежащим домам. Не считая этого участка, при содействии региона-шефа в городе заменили около 12 километров водоводов.

Кстати, в прошлом году спецы из Приморского края восстановили в подшефном Торезе порядка 20 объектов, а также поставили в город коммунальную технику.

СТРОЙБРИГАДЫ - ДЛЯ ЯСИНОВАТОЙ

Продолжается восстановление и Ясиноватой, которая часто подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Здесь сформировали 20 строительных бригад. По словам главы администрации города Дмитрия Шевченко, в их составе как республиканские специалисты, так строители из Челябинской области.

Дмитрия Шевченко.

Планы у региона-шефа масштабные. В этом году Челябинская область направит на восстановление Ясиноватой 400 миллионов рублей: из них 250 миллионов пойдут на ремонт дорог. Кроме того, в Ясиноватой продолжат менять поврежденные обстрелами окна в домах, а также обустроят два многофункциональных центра.

Также в Ясиноватой появится современное предприятие по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон. Его откроет учредитель компании «Сфера» из Челябинской области.

- Провел несколько встреч с предпринимателями Челябинской области. Говорили об инвестициях, об открытии новых производственных и торговых предприятий, - сообщил мэр Ясиноватой. - Также есть договоренности о строительстве двух супермаркетов. С учредителем - компанией «Транслизинг» достигнута договоренность о помощи в восстановлении лифтового хозяйства города.

Восстановительные работы в Ясиноватой.

Жители республики уверены, что в том числе и благодаря региону-шефу Ясиноватая будет становиться краше с каждым днем.

- Очень хочется посмотреть на наш город через несколько лет, - мечтает житель Ясиноватой Сергей Орлов. - Ведь если сейчас, в таких сложных условиях, здесь столько делается, ремонтируется, то когда ситуация будет спокойной, темпы возрастут в разы.

- Вот только бы обстрелы прекратились - это наша главная мечта. Украина стреляет по мирным! Как их назвать, этих бандитов и убийц, которые стреляют специально по жилым кварталам? - говорит еще одна горожанка, Алла Терехова. - А город бы отстроили быстро, вон, посмотрите, как сейчас все ремонтируют и строят. Строители и коммунальщики - настоящие герои!