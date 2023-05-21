В армейской элите пополнение

Боевая работа наших вертолетчиков вызывает приступы паники у врага.

Указы о присвоении боевым подразделениям звания «гвардейское» обычно лаконичны. В них нет описания боевых операций и подвигов, есть только несколько фраз: «за героизм», «мужество при выполнении задач» «впредь именовать».

Вот и сейчас в День Победы Президент России Владимир Путин присвоил звание «гавардейское» двум подразделениям - 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 291-й артиллерийской бригаде. И в обоих случаях глава государства применил одну и ту же формулировку: «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Нет сомнений, что и вертолетчики, и артиллеристы стали гвардейцами по праву. Во время спецоперации и те и другие решают крайне важные задачи, ежедневно рискуют жизнью. Впрочем, гвардейское звание - оно по совокупности. Его для своих частей добывали и предшественники нынешних бойцов.

ОРДЕН ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Наши вертолетчики для врага - настоящая кара с небес. Винтокрылые машины несутся на предельно малой высоте, порой задевая шасси верхушки деревьев. Нацисты из ВСУ впадают в панику и бросаются в бегство, только заслышав рокот лопастей. Но поздно: на сайте российского Минобороны десятки видеороликов про то, как асы винтокрылых машин уничтожают опорные пункты, военную технику и личный состав.

Однако каждый вылет - это громадный риск. Со времен Афганистана мало что изменилось: за любым холмом может ждать враг с трубой ПЗРК на плече. Несмотря на это, вертолетчики порой совершают по нескольку вылетов в день.

55-й вертолетный полк дислоцируется на Кубани в городке Кореновск. Но за историю части вертолетчики много где побывали. Полк был сформирован 27 марта 1942 года и был тогда 807-м штурмовым авиационным полком в составе 230-й штурмовой авиационной дивизии. Полк участвовал в ожесточенных боях, в 1944-м получил почетное звание «Севастопольский» - за отличие в боях при овладении штурмом крепостью и важнейшей военно-морской базой. После войны полк сначала базировался в Бродах Львовской области Украины. А с 1981 года его базой стал польский город Колобжег, где вертолетчики находились в составе Северной группы войск.

В Кореновске 55-й полк обосновался в 1992 году. Летчики участвовали во всех военных конфликтах последних десятилетий. В 2012 году полк получил орден Кутузова. Вручал этот орден президент Владимир Путин. И хотя о подвигах летчиков известно не так много, ясно, что и ту награду, и нынешнее звание «гвардейский» они заслужили.

БОЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Один из тех, кто добывал славу 55-му вертолетному полку, - полковник Андрей Воловиков. Герой России и один из шести кавалеров четырех орденов Мужества Воловиков участвовал в двух чеченских кампаниях, в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году и даже в миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне.

Андрей Воловиков.

Прочтите наградной лист, в котором рассказывается об одном бое Воловикова… Сразу понятно, что свои медали, ордена и почетные звания такие люди получают точно не просто так:

«В районе реки М. была обнаружена банда численностью до 150 человек. В результате первого огневого удара Воловиков А. В. уничтожил до 30 боевиков. При выполнении повторного захода попал под плотный заградительный огонь противника. Выполнив маневр, нанес удар неуправляемыми ракетами, уничтожив расчет ПЗРК и до 10 боевиков.

В процессе атаки, проявив высокую технику пилотирования, уклонился от выпущенной по вертолету зенитной ракеты. При выполнении третьего захода услышал доклад о подготовке к стрельбе расчета ДШК. Пуском управляемой ракеты уничтожил пулеметный расчет. Однако с другой стороны горы ракетой «Стрела» был подбит вертолет майора К. П. Кистеня.

Рискуя жизнью, под шквальным огнем Воловиков А. В. прикрыл совершивший вынужденную посадку вертолет и огнем бортового оружия уничтожил группу боевиков, стремившуюся прорваться к подбитому Ми-24. При этом вертолет самого Воловикова получил боевые повреждения».

Вот еще имя, прославившее 55-й полк. Это его командир полковник Ряфагать Хабибуллин. Он тоже участвовал практически во всех вооруженных конфликтах последних десятилетий. В том числе в операции российских войск в Сирии. Там Хабибуллин стал Героем России. Посмертно. Он и штурман Евгений Долгин на своем вертолете атаковали отряд боевиков в районе Пальмиры.

Ряфагать Хабибуллин.

«Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано, - говорилось в сообщении Минобороны. - Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс, вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии».

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Специальную военную операцию уже окрестили войной артиллерии. Действительно, переоценить роль «богов войны» в этом конфликте невозможно. Кто-то даже сказал, что артиллерия - главный герой театра военных действий, остальная армия лишь помогает ей занять выгодную позицию.

Артиллеристы 291-го полка достают нацистов далеко за передовой.

Конечно, не стоит принижать заслуги пехоты, летчиков, танкистов… Но доля истины в этом есть. Если 291-я артиллерийская бригада заняла позицию, то врагу точно не поздоровится. Ведь на ее вооружении, кроме прочего, есть орудия 2С7М «Малка». Это самые мощные пушки в мире, способные бить снарядами калибра 203 мм на расстояние больше 40 километров.

291-я артиллерийская бригада базируется в станице Троицкая в Ингушетии. Свою историю она тоже ведет с Великой Отечественной войны. Прямой предок части - 103-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности, сформированная в апреле 1943 года. Боевой путь артиллеристы начали на Калининском фронте. А закончили войну в Прибалтике.

В 1975 году 103-я бригада была преобразована в 291-ю пушечную артиллерийскую бригаду Северо-Кавказского военного округа. Несколько десятилетий она базировалась в Майкопе, а в 2011 году сменила место дислокации и обосновалась в Ингушетии.

О том, какие задачи 291-я бригада выполняет в ходе специальной военной операции, информации практически нет. Это правильно: артиллерия работает громко, но о том, как именно она работает, должна быть тишина. Когда-нибудь военные историки расскажут, как воевали артиллеристы этой части, какой вклад они внесли в будущую победу. Судя по присвоенному гвардейскому званию, вклад этот немалый.