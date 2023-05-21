Помогать адресно

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В мирной жизни Евгений Волосов из небольшого городка в Челябинской области обычный предприниматель, отец четверых детей. Отслужил в Чечне, почти 9 лет отдал ОМОНу, застал события Крымской весны в 2014 году. И на этот раз не смог отсидеться. Ушел добровольцем еще в сентябре. Когда закончился контракт, вернулся как герой. Евгения звали в школы, на встречи с семьями военнослужащих, к журналистам. Забытым себя точно не почувствовал.

Таких примеров в разных регионах страны много. Бойцы признаются - могли спокойно выполнять свой долг и не волноваться, что их семьи остались без помощи. Сейчас работа с ветеранами СВО и волонтерами, готовыми оказывать поддержку, будет только усилена.

ВЕТЕРАНОВ И ИХ СЕМЬИ ВОЗЬМУТ ПОД КРЫЛО

К июню в разных регионах России откроются филиалы фонда «Защитники Отечества». В РАНХиГС состоялся семинар-совещание для руководителей филиалов фонда и руководителей межведомственных комиссий. Их представители, а также социальные кураторы, которые будут непосредственно взаимодействовать с семьями, пройдут обучение на базе вуза и его структурных подразделений.

Процесс обучения будет модульным. Полный курс обучения планируется завершить в августе. Однако приступить к работе кураторы должны уже во время обучения - начиная с 1 июня, когда откроются филиалы фонда «Защитники Отечества». После необходимой подготовки специалисты станут кураторами участников спецоперации в конкретных муниципальных образованиях.

- Ветеранам специальной военной операции, их семьям необходим целый спектр поддержки: психологической, медицинской, помощи в трудоустройстве. Чтобы эта работа была эффективной, в России сейчас формируется экосистема по сопровождению ветеранов СВО.

Уверен, что подготовка кадров, повышение их квалификации позволит еще быстрее и качественнее внедрять новые механизмы поддержки, - отметил и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

УРОКИ ПРОШЛОГО УЧТЕНЫ

Фонд помощи участникам СВО поможет избежать проблем, с которыми столкнулись ветераны Афганистана и Чечни. Вернувшись домой, им было очень трудно адаптироваться в обществе. Не все могли перестроиться и найти работу, забыть о правилах «военного времени», не знали, как получить качественную медицинскую помощь и оформить пособия.

Сегодня государство сделало выводы из горьких уроков прошлого. Ведь основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Одна из ключевых задач фонда - вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

А сколько неравнодушных людей объединились для того, чтобы поддержать бойцов, - отправляют гуманитарные грузы, письма с добрыми словами, помогают с медикаментами, навещают в госпиталях, помогают семьям. Теперь вся эта помощь будет выстроена в единую надежную систему.

ПРОЙДУТ ПОДГОТОВКУ

К 31 мая во всех регионах страны откроются филиалы фонда «Защитники Отечества». К этому времени все сотрудники филиалов и социальные координаторы пройдут необходимую подготовку, чтобы адресно сопровождать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов.

- Помещения филиалов в регионах будут комфортными и удобными, подопечные фонда смогут получить там необходимую помощь - от содействия в вопросах медицинской реабилитации и протезирования до переобучения и трудоустройства. Наша цель - сделать так, чтобы ветераны чувствовали поддержку в любой жизненной ситуации, - сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Алексей Комиссаров добавил еще важные моменты:

- Для нас самое главное, чтобы социальные координаторы, которые уже совсем скоро начнут работать, во-первых, хорошо знали о всех тех мерах поддержки, которые предлагает государство, во-вторых, владели основами психологической помощи, а в-третьих, не просто умели хорошо коммуницировать, а были неравнодушными людьми.

Анна Цивилева также отметила, что команда центрального аппарата фонда будет регулярно посещать субъекты РФ с рабочими поездками. Это позволит сделать этап открытия филиалов максимально эффективным и четким.

Участники семинара побывали в Едином центре поддержки участников СВО в Москве, чтобы ознакомиться с лучшими практиками сопровождения ветеранов СВО, и Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, где производят протезно-ортопедические изделия.

На форуме в поддержку участников СВО развернули Знамя героев

Как сообщает сайт krd.ru, полотно состоит из трех тысяч лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны.

В открытии форума в парке им. 30-летия Победы г. Краснодара принял участие глава города Евгений Наумов. Он подчеркнул, что сегодня наши бойцы, как и их предки 78 лет назад, идут только вперед за победой. Мероприятие организовали муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ и Краснодарское местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке администрации города. В открытии также приняли участие председатель городской Думы Вера Галушко, председатель городского Совета ветеранов Константин Пуликовский, участник специальной военной операции Вячеслав Дерябин, общественные организации, жители и гости города.

- Мы собрались, чтобы поддержать тех, кто второй год защищает интересы нашей страны. Все это время неравнодушные люди собирали и отправляли гуманитарную помощь, покупали амуницию. Эта работа продолжается и по сегодняшний день. Только вместе мы сможем добиться успеха, - отметила Вера Галушко.

- Я боец боевого армейского резерва страны. Спасибо вам, нашему тылу, который помогает. Без вас мы бы не справились. Обещаю, что мы вас не подведем, - добавил Вячеслав Дерябин.

СКАЗАНО

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко обозначил ключевые особенности государственного фонда.

- Созданный фонд - это про справедливость, заботу и уважение к героям, которые встали на защиту своей страны. Поэтому главное профессиональное требование ко всем сотрудникам фонда - неравнодушие. В соответствии с поручением Президента России фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, которые помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. Поэтому важная задача - закрепление за каждым ветераном и каждой семьей погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать.