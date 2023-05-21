Киев ждет идеальный «Шторм»

16 мая Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. Фото: REUTERS

Пока Зеленский, совершая затянувшийся вояж по Западной Европе, продолжал источать жалобы на то, что для хорошего наступления его армии по-прежнему чего-то не хватает, украинские войска пытались прорваться на разных участках фронта. Но везде несли большие потери и откатывались. И по привычке вымещали злобу на гражданских объектах Донбасса.

ДА БУДЕТ «ШТОРМ»!

На фоне того, сколь плачевна ситуация в украинских ВВС, для решения особых задач в зоне СВО в ВКС РФ создается авиагруппа «Шторм» - усиливается роль бомбардировочной авиации в зоне спецоперации. Схема организации ее работы может быть изменена в ряде аспектов. Из действующих летчиков ВКС РФ и среди боевых пилотов, ушедших в запас в последние годы, формируется новое авиаподразделение особого назначения.

Данная авиагруппа - фактически полноценный авиаполк. Он может состоять из эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34, эскадрильи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и эскадрильи ударных вертолетов. Сейчас в стандартной самолетной эскадрилье - от 12 до 16 истребителей или бомбардировщиков. В вертолетной - 16 машин. Экипаж бомбардировщиков Су-24/34 и вертолетов Ка-52 или Ми-28 - по два человека. Подготовленных экипажей надо иметь в полтора раза больше, чем машин. То есть осуществляется набор не менее 60 боевых летчиков и штурманов экстра-класса. Штат технических специалистов - еще больше.

Набор в спецподразделение начался в апреле и, по некоторым данным, к середине мая был в целом завершен. На фоне того, что российский ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов для них, специалистам понятно, что подготовить необходимое число высококлассных кадров для боевой авиации за короткий срок невозможно.

Оттого и возникла идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в запас в последние 15 - 20 лет, но навыков своих не утратили. Это подготовленные бойцы с колоссальным опытом. Да, им потребуется переподготовка, но много времени она не займет. И тогда - всем бояться и прятаться.

ОНИ ПРЕБЫВАЮТ В ПЕССИМИЗМЕ

Пока Киев продолжает клянчить у США и стран Старого Света оружие и боеприпасы, эксперты и на Западе, и даже на самой Украине исполнены тревожными предчувствиями.

Так, украинский генерал-майор, бывший заместитель командующего силами спецопераций Сергей Кривонос заявил, что у российских военных есть существенные преимущества, которые не позволят Киеву достигнуть целей в контрнаступлении. Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а Российскую армию - великой.

На этом скриншоте с видео из Киева - момент после попадания «кинжала» в расположе- ние батареи Patriot.

АСЫ КИЕВА НЕ ТЯНУТ

ВКС России перехватили фронтовой бомбардировщик Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВСУ, которые успели выпустить британские крылатые ракеты по мирному Луганску, - и сбили самолеты-пираты, сообщили в Минобороны РФ.

Мы продолжали бить и по целям в глубине незалежной.

Только за 13 мая ситуационный центр минобороны Украины подтвердил поражение 175 объектов инфраструктуры от ударов российских ракет и беспилотников. В частности, разные источники сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Хмельницкой области на западе Украины. Не повезло также предприятию ВПК в Николаевской области на юге страны.

В минувшие дни во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Львовской областях.

«КИНЖАЛ» УНИЧТОЖИЛ РЛС И ПЯТЬ ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК ЗРК PATRIOT

16 мая Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете «Кинжал», с помощью которой удалось поразить американский зенитный комплекс Patriot в Киеве.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев (на фото внизу) были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса производства США», - подчеркнули в военном ведомстве.

Позднее появилась дополнительная информация, что снаряд выпустил истребитель МиГ-31К.