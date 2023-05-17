К памятнику командиру легендарной интербригады «Пятнашка» в Донецке возложили цветы

К памятнику Герою ДНР Олегу Мамиеву возложили цветы. Фото: ТГ/Кулемзин

К памятнику командиру легендарной интербригады «Пятнашка» Герою ДНР Олегу Мамиеву (позывной «Мамай») в Донецке возложили цветы. Сегодня исполнилось пять лет со дня гибели комбата. В мероприятии принял участие глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- В нашей памяти Герои будут жить вечно. Олег Мамиев – Герой ДНР, комбат легендарной «Пятнашки», - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин (в центре) возложил цветы к памятнику прославленному комбату. Фото: ТГ/Кулемзин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что сегодня ровно пять лет, как в «бессмертный батальон» ушел настоящий воин и защитник русского народа Герой Донецкой Народной Республики, командир легендарной интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев. Руководитель региона отметил, что Мамиев был олицетворением многонационального народа России.

- Человек истинных ценностей и твердых убеждений, он был живым олицетворением всего многонационального народа России: по духу — русский, по крови — осетин, по-донбасски — гордый. Когда враг пришел на донецкую землю, не смог остаться в стороне и встал на защиту мирного населения. Отважный воин, талантливый командир, верный друг. Светлая память Олегу Мамиеву. Мы помним, брат!» — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Олег Мамиев приехал в Донбасс в мае 2014-го — вскоре после государственного переворота в Киеве. Участвовал во многих боевых операциях. Руководил интернациональной бригадой. 17 мая 2018 года вблизи Ясиноватой получил смертельное ранение. Похоронен на родине — в Северной Осетии. В Донецке на Аллее Героев ему установлен памятник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле школы № 51 Донецка, дерево, высаженное в честь военкора Владлена Татарского, уцелело

На следующей день боевики ВСУ продолжили огонь по мирным жителям (подробнее)